Losada: "La recuperación de Saúl entra en la recta final"

El entrenador del Zamora CF anunció ayer que el calvario que sufre el defensa Saúl, parece terminar pues ha desaparecido ya el edema que sufría y "en poco tiempo estará disponible". El jugador zamorano podría recibir el alta médica en la próxima semana para comenzar a ponerse a tono: "Creo que es una buena noticia porque lo preocupante era el edema que se ha podido superar", explicó el técnico salmantino. Por otra parte, Losada anunció que no podrá contar el domingo por motivos de trabajo con Juan de La Nava que viajará a Alemania estos días.

El Zamora, tras la derrota del pasado fin de semana ha vivido los últimos días "con una sensación mala, pero esto continúa, no podemos parar, y tenemos que ganar el domingo. No podemos fallar si queremos estar peleando con Unionistas y no podemos dejarnos más puntos en casa. Saldremos con muchas ganas, con toda la motivación que ya tiene el equipo".

Miguel Losada recuerda que el Villamuriel "es un rival que viene necesitado y siento mucho la baja de Mario como entrenador "porque tengo muy buena relación con él. Ha dimitido y le deseo lo mejor. Si él ha considerado que era el momento es porque tenía que ser así y espero que en el futuro todo le vaya muy bien". Losada cree que el técnico zamorano del Villamuriel "ha hecho muy buen trabajo y a mi en el partido de la primera vuelta me gustó mucho el equipo. De hecho estuvo en la parte alta de la clasificación. Luego ha tenido muchas lesiones y no ha tenido mucha suerte en otros partidos. De ahí que esté en una zona muy complicada de la clasificación. Pero el del domingo va a ser un partido muy difícil porque el trabajo anterior ha sido muy bueno y el entrenador que viene, se va a aprovechar de las cosas buenas que ya tiene el equipo". Mario Prieto ha sido sustituído por Francis Olea que debutará en el banquillo el domingo.

"Cuando hay un cambio de entrenador, los jugadores se motivan más -añadió Losada- porque quieren entrar en el "once" y es como una carga de energía nueva. Ellos vendrán motivados por eso pero su situación es la que es y el Villamuriel viene muy necesitado. La lucha en la parte de abajo de la clasificación va a ser muy dura. Ahora mismo hay seis plazas de descenso con los arrastres de Segunda B. Si eso no cambia, todos los equipos tienen que pensar en evitar ese sexto puesto. Pero también nosotros tenemos una motivación muy grande que es competir por un objetivo distinto y las cosas se van a igualar".

En lo que va de temporada, el Zamora tan sólo ha marcado a balón parado y en ese sentido, el entrenador salmantino señala que "lo que me preocuparía más es que no generásemos ocasiones. He visto el vídeo de la última jornada y la última situación es una pena porque, desde fuera, la sensación que daba es que había tirado a puerta y realmente Raly pasó el balón. Tuvimos la desgracia de que no llegamos. Intentaremos cambiar cuanto antes esta tendencia. Espero que esto no cree dudas entre los jugadores porque es verdad que no hemos marcado muchos goles pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento y el domingo es el momento indicado".

Losada se mostró muy contento por el regreso de Raúl al Zamora CF donde se formó: "Es un jugador que nos puede ayudar porque tiene capacidad para llegar arriba, me conoce porque ya me ha tenido como entrenador antes, y con las bajas, atrás el equipo tiene poca gente. Está en buenas condiciones físicas pese a no jugar mucho, pero su nivel físico es alto", explicó el entrenador del Zamora CF en rueda de prensa.