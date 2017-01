Un defensa zurdo, última bala en el mercado de fichajes

Último día del mercado de fichajes y en el Zamora CF no cierran la puerta a una última incorporación aunque, eso sí, los responsables admiten que no será fácil por cuestiones, sobre todo, económicas. Aún así, en la entidad mantienen vías de comunicación con futbolistas que pueden encajar en el perfil que busca la dirección deportiva y el cuerpo técnico; un defensa zurdo que pueda ubicarse tanto en el puesto de central como de lateral, y que cubra la marcha de Tomás Calvo que ha dejado el equipo un poco cojo en ese sentido. Con este objetivo, aunque sin obsesionarse, en el club apurarán las horas y es que son conscientes de que muchos jugadores que aspiran a estar en Segunda B rebajarán sus pretensiones según vayan avanzando las horas. No obstante, este fichaje no es una obsesión y Losada siempre ha reiterado que está satisfecho con lo que tiene. Lo que también es una realidad es que el Zamora CF tenía un jugador cerca la pasada semana pero una oferta mejorada de otro club echó por tierra las negociaciones.

Así, habrá que espera cómo avanza el día para ver si el grueso de la plantilla aumenta o es el equipo actual el que luche por el objetivo del play-off. El primer reto de la semana comenzó ayer con la recuperación tanto física como anímica de los futbolistas tras el inesperado empate ante La Bañeza (0-0), pero ahora ya todos piensan en su próximo rival, un Villamuriel que estrenará entrenador en el Ruta de la Plata (domingo, 17.00 horas) tras la marcha de Mario Prieto.

Por lo que se refiere al CD Villaralbo también apura los plazos para incorporar nuevos futbolistas que den un salto de calidad a la plantilla y permitan luchar por la permanencia, un reto que ahora tienen a 14 puntos. En la entidad nunca han ocultado su intención de sumar nuevos efectivos y hoy esperan poder confirmarlos.