Zamora y Valladolid disputan hoy su primer derbi

La afición zamorana nunca ha podido presenciar un derbi entre su primer equipo y el de Valladolid, y esta tarde se producirá lo que, no hace tanto, parecía un sueño. Aquimisa Queso Zamorano y Comercial Ulsa juegan por primera vez en el Angel Nieto con la premura de los zamoranos de escapar de la parte baja de la clasificación, y el objetivo de los pucelanos de no perder sus opciones de play off.

Será el día del regreso de Mike Hansen, ahora como presidente del joven club pucelano que nada tiene que ver con aquel Forum, y de Paco García, un técnico con raices en nuestra provincia quien no ha dudado en advertir que "los números no se adecuan a lo que está haciendo Zamora. El trabajo defensivo es la llave, a 80 puntos no ganamos. Zamora lleva 5 derrotas consecutivas. Es la peor defensa de la liga, pero anota con mucha facilidad", dijo ayer en la rueda de prensa previa al partido de hoy.

Paco García no quiere que sus jugadores adquieran ningún exceso de confianza porque "Zamora (4-13) es mejor que nosotros en muchos sentidos", aunque también recuerda que "nosotros tenemos 10 victorias por nuestra disciplina, rigor y trabajo".

El Ciudad de Valladolid no podrá contar hoy con el pívot malinés Sidibe que se lesionó el lunes: "Llega Agustín Morales y en su primer entrenamiento se lesiona Sidibe. Veremos si en tres semanas puede reincorporarse". Tampoco estará disponible otro hombre fundamental como es Miguel González.

El equipo pucelano estará animado esta tarde por un buen número de aficionados que viajarán en autobús y en coches particulares para presenciar el encuentro a partir de las 20.30 horas.

Tras caer ante Ávila en la pasada jornada (54-56) el Comercial Ulsa intentarán lograr una nueva victoria ante los de Saulo Hernández a pesar de las importantes bajas de Miguel Gonzalez. A pesar de ello, CBC Valladolid "es uno de los conjuntos más grandes de la competición, tamaño que aprovechan para llevar los partidos al límite del contacto e intentando sacar ventajas continuamente de su poderío físico", ha señalado el club en una nota de prensa. Se trata de un conjnto muy equilibrado, liderado por Sergio de la Fuente (MVP de la temporada 2015/16), que se complementa con Wade Chatman, un base muy físico y explosivo que basa la mayor parte de su juego en obtener ventajas a través del bloqueo directo con Sergio de la Fuente.

Tambien será clave el papel del alero Graham Bell, igualmente poderoso con unos promedios de 11 puntos y 6 rebotes por encuentro. Esta misma semana se ha incorporado Agustin Morales en el puesto de alero.

En cuanto al Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano, tratará de lograr la revancha de un partido en el que plantó cara en la ida en un partido en el que el CBC Valladolid estaba varios pasos por delante al inicio de la competición, pero que la motivación del encuentro especial y las decisiones técnicas de los zamoranos llevarón la emoción hasta el final (75 - 68). Ante un equipo físicamente superior, los zamoranos deberán minimzar los errores y entrar rápidamente en el partido, mostrándose especialmente acertados en el tiro exterior y la solidez interior que no permita segundas oportunidades a los pivots rivales. Se espera un buen ambiente en un Ángel Nieto que juntará a dos aficiones muy próximas.