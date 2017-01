Miguel Losada: "Hay que ser competitivos ante todos los equipos"

Aún satisfecho por la victoria ante el Cristo Atlético pero consciente de que lo importante para cumplir el objetivo marcado es "ser competitivos ante todos los rivales". Así se muestra el entrenador del Zamora CF, Miguel Losada, tras una semana de trabajo marcada por el intenso frío que ha llevado al cuerpo técnico a extremar las precauciones ya que los campos de entrenamiento contaban con zonas heladas y querían evitar cualquier disgusto que pudiera salir caro. De este modo, y reconociendo que los jugadores están muy animados por el triunfo ante los palentinos, dejó claro "tenemos que seguir la misma línea, porque de lo contrario no serviría de nada, y el domingo en Bembibre debemos hacer lo mismo", indicó el entrenador que, una semana más, valoró la dificultad que entrañará el rival berciano.

"Es un equipo joven, parecido a nosotros en este aspecto pero que pasó un momento de dificultad", comentó Losada de una plantilla que aunque está décimo primera solo tiene tres puntos de ventaja con el descenso directo, por lo que los futbolistas a los que se medirán siguen necesitados de puntos.

Con este panorama, en el cuerpo técnico rojiblanco se esperan un rival que va a salir a proponer, algo que viene bien a sus características, por lo que el míster auguró un partido vistoso del que esperan salir triunfantes. Para este encuentro, en el Zamora cuentan solo con la ausencia de Saúl aunque ya en este partido no podrán contar con Tomás Calvo, lateral izquierdo que solicitó la baja y para el que no buscarán sustituto en el mercado. Mientras, en las próximas horas se tomará una decisión sobre el jugador que está a prueba, un delantero de envergadura y rápido, que llegó recomendado por el presidente. Se trata de Jesús Vázquez Evuy, de 23 años, procedente del grupo madrileño de Tercera División. El jugador, de nacionalidad ecuatoguineana, ha militado en las últimas temporadas en Las Rozas (2013-14), Britania de Gibraltar y AD Alhóndiga (2014-15) y en la pasada campaña, pasó por el Real Aranjuez, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero.

Una vez se analice lo que puede aportar al equipo se tomará una decisión aunque "mantengo lo que he dicho siempre. No estoy intranquilo ni me quita el sueño porque estoy contento con lo que tengo" y también recordó que tiene a los jugadores del filial.

Además de en su encuentro, será inevitable que los rojiblancos vuelvan a estar pendientes de Unionistas, rival que tienen a cuatro puntos y al que aspiran alcanzar en la tabla para arrebatarle el cuarto puesto. Los salmantinos, tras golear a Villaralbo, visitan a otra plantilla en problemas como es la del Burgos Promesas.