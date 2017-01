El duelo con Agustinos se repite en LEB Plata

Forbes ha causado baja en el equipo zamorano y ya no estará el sábado contra Agustinos.

El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano prepara uno de los encuentros más esperados de la temporada. Este Sábado a partir de las 19:00 los zamoranos tendrán la oportunidad de revivir su particular Clásico ante los vecinos leonenses, el CB Agustinos Eras.

El equipo de Saulo Hernández tendrá que sobreponerse a la marcha del canadiense Dymile Forbes que, de forma sorprendente, ha fichado por el Gandía. El escolta se ha mostrado muy irregular durante la primera vuelta que ha jugado con el CB Zamora y no terminó de adaptarse al equipo, tal vez influenciado también por las lesiones que le han impedido rendir a tope. Por el momento, no hay repuesto para el jugador canadiense pero el Aquimisa ha jugado muchos partidos sin él y no debería suponer un problema especial su ausencia ahora ya que además, Saulo Hernández dispone de otros jugadores de características parecidas.

El partido contra Agustinos ha adquirido una importancia especial dados los problemas que está encontrando el CB Zamora para mejorar esa penúltima posición que tanto le cuesta abandonar. Hospitalet, Gandía, Albacete y Tarragona son ahora sus rivales directos en la lucha por la permanencia que pasa por superar a los cuatro en la clasificación.

Mientras Hospitalet figura con las mismas victorias que los zamoranos, los otros tres rivales le superan en un triunfo y no conviene que se distancien más.

Tras los emocionantes duelos vividos en Liga EBA durante las dos últimas temporadas en las que CB Zamora y Agustinos dominaron el grupo AB de Liga EBA, ahora se enfrentan en LEB Plata, un salto de calidad patente en cada segundo de juego y que permitirá a los aficionados disfutar de un encuentro de alto voltaje que desplazará además afición leonesa a Zamora.

Es una rivalidad que ha dado grandes momentos de baloncesto tanto en el Ángel Nieto como en el Palacio de los Deportes de León, "victorias que decidían una plaza en la fase de ascenso, final tras final desde la primera jornada, y una partida de ajedrez interminable han hecho de este encuentro un partido especial, tenso y duro, acentuado si cabe por la necesidad del CB Zamora de sumar victorias que le permitan coger aire en la parte baja de la clasificación", señala el club blanquiazul en una nota de prensa emitida ayer.

Agustinos tiene este año a José Antonio Medina como líder del equipo que dirige el experimentado Angel Jareño. Junto al base gaditano están destacando en el juego interior el inglés Crook y el senegalés Dieng, junto al escolta nigeriano Ikenna Mbamalu.

El objetivo del Aquimisa Queso Zamorano será devolver a los leoneses el 87-75 de la primera vuelta, en un partido en el que demostró estar todavía muy lejos del nivel que posee actualmente como equipo.