El Quesos El Pastor da un paso hacia la permanencia (83-71)

No podía fallar, y no lo hizo. El Quesos El Pastor lograba este sábado una victoria que se presentaba irrenunciable ante el colista, el Gran Canaria, y lo hizo con momentos de buen juego, mostrando progresión en su juego y carácter para poner distancia con la última posición de la tabla.

Además el equipo supo hacer frente a otro hándicap que era ver cómo se iban a adaptar las nuevas jugadoras y lo cierto es que la presencia de Nina Bogicevic, Ana Pocek y Katerina Bartonova fue muy positiva en el global del equipo, sin desdeñar el trabajo de las ´veteranas´ en el cuadro naranja con Isabela Ramona como la más valorada y máxima anotadora, la explosividad de Starr Breedlove, o la sobresaliente labor de Marina y Amaya. Fue, por tanto, una victoria de equipo que, no obstante, no tuvieron atada hasta los últimos compases, a pesar de haber contado con amplias ventajas.

Salvo por el 0-2 inicial, el Zamarat fue siempre por delante en el marcador. Lucas Fernández en el banquillo tampoco tardó en dar minutos a los nuevos fichajes y todo comenzó a rodar. El equipo estaba acertado al rebote y bajo el aro, lo que permitió las primeras ventajas en el electrónico, gracias también a las pérdidas canarias que eran bien aprovechadas y a una férrea defensa con la que llegaron a anular a las rivales.

El único ´pero´ era que el equipo no lograba mantener el alto ritmo y cuando bajaban las prestaciones Canarias volvía a acercarse. Con 21-18, y un parcial de 9-0 comenzó el segundo tramo. El Zamarat trataba de romper el duelo al situarse 12 arriba (30-18), pero no era capaz de alargar sus momentos de acierto y aunque a tirones las de Pepe Carrión, lideradas por Harris, seguían la estela lo suficiente para impedir una relajación zamorana. El Quesos El Pastor sacaba fruto de un mayor acierto en el tiro exterior, lo que permitió llegar al descanso 7 arriba (40-33).

Con la reanudación Canarias trató de inquietar la entonces virtual victoria local.

Las visitantes aprovecharon los minutos más dubitativos para ponerse 2 abajo (48-46) y hacer peligrar el trabajo que hasta el momento se había realizado, pero ahí apareció el carácter del Zamarat.

Isabela Ramona se echó el equipo a la espalda para recuperar su renta, acompañado por una acertada Marina Delgado, que permitieron ponerse 13 arriba en la llegada al último cuarto (63-50). Era el momento de aguantar pero aunque el trabajo estaba siendo satisfactorio no conseguían matar el encuentro ante un rival canario que tiró de lanzamientos forzados. Así, hasta que no restaban dos minutos de encuentro y un triple de Marina Delgado señaló el 79-65, no se tuvo atada una victoria de trabajo y merecida.

Al final un 83-71 en un encuentro que debe ser un paso firme hacia la permanencia.