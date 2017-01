Carrera contra el frío para despedir 2016

Alejandro González y Rosa Folgado se alzaron como ganadores de la última prueba deportiva de 2016 en Zamora, una nueva edición de la San Silvestre que se celebró en la tarde del sábado para despedir el año y que volvió a contar con una alta participación, cercana a los 1.500 deportistas.

Una vez más, el Club Deportivo Atletismo Zamora Repostar contó con la Plaza Mayor como epicentro de su circuito que congregó a numerosos zamoranos a su alrededor para, desafiando al intenso frío de los últimos días, tomar las calles de la ciudad y poner un broche deportivo al año cuando el reloj del Ayuntamiento de Zamora marcó las cinco de la tarde. Momento en el que los más pequeños entraron a escena con un nuevo punto de salida: el teatro Ramos Carrión.

Los chupetines abrieron, como ya es tradición, la San Silvestre Zamorana y junto a los prebenjamines hicieron de brillantes teloneros a las categorías superiores en una tarde oscura y gélida en la que pese a contar con un humedecido escenario no hubo que lamentar muchas caídas, haciendo que tanto Cruz Roja como Protección Civil apenas tuvieron que intervenir. Un hecho que también vino dado por una mejor organización respecto a años anteriores y un menor número de espectadores, probablemente como consecuencia de las bajas temperaturas, poco favorables para permanecer quieto mucho tiempo.

A pesar de las malas condiciones climatológicas, los niños contaron con el apoyo de todos sus familiares y multitud de aplausos en carreras que se sucedieron ágilmente durante media hora, tiempo en el que la Plaza Mayor y sus alrededores fueron acogiendo a los deportistas absolutos, atletas federados y no federados que con sus equipaciones y disfraces tiñeron de color las inmediaciones de una salida que alcanzó su punto álgido pocos minutos antes de las cinco y media de la tarde. Momento este en el que, tras tres pistoletazos de aviso, arrancó la última prueba deportiva de Zamora en 2016. Una cita que contaba con algunas variaciones en el recorrido respecto a otros años pero que ofreció el mismo espectáculo cromático que en anteriores ediciones sin perder ni un ápice de su carácter navideño.

Con gran expectación, cientos y cientos de zamoranos tomaron la salida de la carrera popular en busca de alcanzar por última vez su objetivo en una prueba deportiva. Los más profesionales, situados al frente y con las camisetas de sus clubes, lucharon por la victoria y dieron emoción a la San Silvestre, en la que también tuvieron su protagonismo aquellos que acudieron para divertirse bajo atuendos llamativos, los que quisieron despedir el año con sus compañeros de club haciendo algo de deporte o los que tomaron parte de la cita sin más intención que seguir siendo parte de una tradición.

El recorrido, en forma de ocho y con dirección en primer lugar hacia la zona centro, permitió a los espectadores sitos en la plaza disfrutar no solo de la salida y la llegada, sino del paso intermedio, en el que volvió a quedar claro que los disfraces no son cómodos para correr y luchar por el triunfo. Y es que, los duendes, legionarios, árboles de navidad, los Power Rangers, superhéroes o los tradicionales Papa Noeles alcanzaron el ecuador del recorrido a muchos metros de distancia de los atletas que habían acudido con determinación a luchar por la primera posición. Ni siquiera "Jack Sparrow" o "Thor" podían dar caza a una terna de candidatos que siempre estuvo encabezada por el mismo hombre, Alejandro González Zarza.

El gran favorito, vencedor de las últimas ediciones, completó la primera parte del recorrido a una velocidad endiablada, marcando un ritmo elevado de carrera que pasó factura a más de alguno de los favoritos y que le permitió gozar a mitad de recorrido de cierta ventaja sobre un grupo formado por tres perseguidores: Ángel Nieto, Diego Bravo y Fernando Lorenzo.

La pelea entre estos habituales del podio en la última cita del año se resolvió bastantes metros antes del la línea de meta. Alejandro González no flojeó en ningún momento y se mantuvo en cabeza de la prueba marcando uno de sus mejores registros en la cita del 31 de diciembre, cruzando la prueba con un crono de 10 minutos y 11 segundos, sensiblemente mejor que el de sus perseguidores. Un grupo de grandes atletas que llegó a meta poco después con Ángel Nieto al frente, seguido muy de cerca por Fernando Lorenzo y con Diego Bravo algo descolgado de un podio que se le escapó en la segunda mitad del recorrido.

Una segunda mitad que muchos atletas no pudieron disfrutar del todo porque, la incorporación de las categorías alevín y benjamín se lo impidió. Un momento, la salida de esta carrera, que volvió a entrañar cierto peligro ya que no hubo un hueco claro entre los corredores para que los más pequeños pudieran integrarse completamente en una carrera en la que, nuevamente, varios participantes tuvieron que realizar florituras para no perder de vista sus objetivos deportivos.

Entre los atletas que tuvieron que afrontar esta dificultad extra se encontró Rosa Folgado, ganadora de la categoría femenina. La corredora vallisoletana, con raíces zamoranas y ahora residiendo en Oviedo, sorteó con habilidad a los jóvenes, lo que le permitió pasar de ser segunda a liderar la prueba en una segunda parte del recorrido en la que no cedió hasta cruzar la línea de meta por delante de Lucinda Moreiras y Verónica Sánchez. Un trío que, como el resto de los mejores de cada carrera en esta San Silvestre de 2016, tuvo su reconocimiento en la entrega de premios y trofeos que puso el colofón deportivamente a un nuevo año.