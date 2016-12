Los ladrones de galgos vuelven a cebarse con Zamora

Zamora se ha convertido en una de las provincias de España en la que el deporte galguero está alcanzando un mayor nivel tanto de practicantes como de calidad competitiva en sus perros. Nuestra provincia, año tras año, como hemos narrado desde estas mismas páginas, ha escalado peldaños hasta convertirse en una de las muy pocas de la España galguera que todos los años logra clasificar algún representante en la final del Campeonato de España. Incluso los galgos zamoranos se están acostumbrando no solo a alcanzar las últimas rondas del Nacional, sino también a llevarse el título como ocurrió hace dos años con el club Nápoli.

Este deporte, a diferencia de otros muchos, no puede alcanzar un desarrollo si no existe una gran comunión entre los practicantes y la sociedad en general. Nada de lo que ocurre sería posible sin la colaboración de los hombres del campo que poco a poco se han ido concienciando de que ceder las tierras para desarrollar competiciones o simplemente para practicar la caza, supone una forma más de impedir que nuestro sector agrario se venga abajo. Los propios galgueros se han convertido en los grandes, y yo creo que únicos, defensores no solo de una raza canina que hubiera desaparecido ya hace muchos años si no fuera por ellos, sino también de la liebre como especie autóctona y de enorme calidad competitiva, luchando frente a los ataques que ha sufrido en los últimos años desde diversos frentes y que han puesto en peligro su superviviencia.

Son los galgueros los que han denunciado envenenamientos, furtivismos, extensión de enfermedades, etc. y tan solo han recibido a cambio una constante persecución y desprestigio sin explicación alguna desde diversos colectivos que no terminan de entender lo que significa esta actividad cinegética.

Los ataques llegan de forma monótona y reiterativa desde ciertos colectivos supuestamente defensores de la naturaleza, con argumentos que año tras año tienen que salir a rebatir los galgueros, pero tal vez el más doloroso es el que se produce con los robos que parecen haberse vuelto a reanimar esta temporada. Hace tan solo unos días se ha producido el robo de uno de los perros que tendría que competir durante el mes de enero en la "gran final" del Campeonato de España en Osuna (Sevilla). Pese a las enormes medidas de seguridad que toman habitualmente los criadores, los robos siguen produciéndose sin que desde los organismos oficiales se tomen medidas suficientes para evitarlo. Y al final, los galgueros tan solo pueden recurrir a la colaboración popular en la denuncia de cualquier sospecha que pueda localizarse.

La última fechoría se ha producido hace tan solo unos días en Pajares de la Lampreana donde desaparecieron tres galgas, y la denuncia ya ha sido presentada. Desde estas líneas no nos queda otra que solicitar la colaboración popular para intentar localizar los perros robados.