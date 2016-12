La organización de la San Silvestre no aumentará la cuota

El club Atletismo Zamora, organizador de la carrera de la San Silvestre de Zamora, ha decidido no aumentar la cuota de inscripción, tal y como estaba previsto en un primer momento.

Así, todos los que deseen participar y aún no se hayan apuntado pero quieran hacerlo ahora deberán pagar 6 euros, y no 12 como se pensó en un primer momento, puesto que los precios no van a variar, una medida con la que se quiere potenciar la presencia de aficionados al atletismo. Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de diciembre a las 22.00 horas en la página de la Delegación Provincial de Atletismo. Hasta el momento hay 1.100 participantes, aunque esperan que el número crezca en los próximos días para una carrera tradicional que tendrá salida y meta en la Plaza Mayor.