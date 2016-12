Tres plantillas del Amigos del Duero se ponen a prueba

La Ciudad Deportiva de Zamora capital acoge esta tarde el tercer Torneo de Fútbol Femenino "Diputación de Zamora" organizado por el Amigos del Duero. El club invitado en esta ocasión será el Salamanca FF con el que se disputarán tres encuentros en distintas categorías. Todo comenzará a las 16.30 horas cuando se celebrará el primero de los partidos que corresponderá a la categoría alevín.

A las 17.15 horas será el turno de las infantiles y a las 18.30 serán las sénior las que luchen por la victoria en este torneo navideño.

El entrenador del primer equipo, Sami Merino, quiere aprovechar esta cita para que su plantilla no pierda ese punto de competitividad que los entrenamientos solos no dan y no dejar relajar mentalmente al equipo. Al término de los choques tendrá lugar la entrega de trofeos.