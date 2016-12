¿Hacemos una estatua de hielo?

El fútbol es, entre otras cosas, un juego de azar. De acuerdo, equipos como el Real Madrid (sobre todo cuando Sergio Ramos es titular) tienen más probabilidades de ganar un partido que, por ejemplo, equipos como Osasuna, pero la prueba de que el fútbol es también un juego de azar está en el número de casas de apuestas que ofrecen sus servicios en los descansos de los partidos televisados y en que la quiniela no suele conceder sus favores al que más sabe, sino al que más suerte tiene. Si el fútbol no fuera un juego de azar, Maldini, Manu Sarabia, Michael Robinson o Valdano se habrían hecho millonarios hace mucho tiempo apostando o rellenando quinielas. Y no es así. Mi amigo Javier Antonio Puente, quizás el ser humano menos futbolero del universo conocido, no tiene muchas menos probabilidades de acertar catorce resultados en la quiniela que mis amigos futboleros con los que todos los fines de semana discuto de fútbol como si fuéramos cardenales en un concilio decidiendo acerca de tal o cual cuestión teológica. Azar, amigos.

Ahí está parte de la gracia del fútbol. El fútbol es azar pero, a diferencia de los dados, no es puro azar porque la estrategia o los mismos futbolistas desempeñan un importante papel. Sin llegar a los niveles del ajedrez, el fútbol tiene una parte de estrategia que a menudo se impone al azar, así que es una especie de póker con balón y menos peso de la suerte. Si extirpamos la suerte, el azar, lo imprevisto, el penalti mal señalado, el fuera de juego que no existió, el portero que ese día está inspiradísimo, el futbolista que de repente convierte en gol todo lo que toca y el árbitro que está pensando en otra cosa y no vio la clarísima mano dentro del área, el fútbol sería un deporte más justo pero también mucho más aburrido. Por eso el vídeo puede matar a la estrella del fútbol como mató a la estrella de la radio, y rearbitrar cada jugada puede convertir un deporte tan fascinante como caótico en un juego digno del disciplinado público que aplaudía educadamente todas las jugadas en los partidos del baloncesto que se disputaban en las canchas de la Unión Soviética. El experimento con el vídeo en el Mundial de Clubes de Japón fue un desastre por muchos motivos, pero las críticas a la introducción del concepto del vídeo en la coyuntura del fútbol tienen un límite. Luka Modric, el excelente jugador del Real Madrid, sobrepasó ese límite cuando declaró que utilizar el vídeo en el fútbol no funciona porque, así, se pierde mucho tiempo en un partido. ¿Perder tiempo? Me alegro de que me haga esa pregunta. El fútbol es una constante pérdida de tiempo que, ahí sí, los árbitros deberían parar sin contemplaciones. De acuerdo, si el árbitro tiene que detener un partido para comprobar si un gol fue marcado en fuera de juego o si tal entrada merece o no una expulsión, se perdería mucho tiempo y el ritmo de partido se resentiría. Vale. ¿Y qué pasa con los porteros que necesitan realizar una tabla completa de ejercicios de relajación antes en sacar de puerta? ¿Qué ocurre con las interminables tertulias que se organizan después de cada falta cerca (o no) del área, en las que todo el mundo opina, grita y gesticula? En serio, ¿cuánto tiempo pasa entre la falta (casi siempre con la claridad y distinción de una verdad evidente cartesiana) que le hacen a Messi y el lanzamiento de esa falta? ¿Y qué hacemos con los melancólicos paseos de los futbolistas sustituidos (cuando su equipo va ganando, claro) en busca del compañero que le espera en la banda? ¿Y con esos lentísimos saques de banda que parecen formar parte de una película francesa? Perder tiempo... Un partido de fútbol es en sí mismo una colosal pérdida de tiempo (no me refiero al tiempo existencial), de forma que en los tiempos muertos de un partido, y a lo largo de una temporada, se podría aprender griego clásico, leer las obras completas Isaac Asimov y hacer esculturas de hielo mejor que Bill Murray en "Atrapado en el tiempo". Falta cerca del área. Venga, vamos a hacer una escultura de hielo.