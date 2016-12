Remontada sin premio

Aquimisa Queso Zamorano volvió a plantarle cara a uno de los equipos fuertes de la Liga y acarición una nueva victoria en un partido en el que la veteranía del Navarra se impuso en los instantes finales. El equipo zamorano volvió a protagonizar un final muy igualado pero esta vez no hubo el punto de fortuna que necesita una plantilla modesta y visoña como es la que dirige Saulo Hernández, frente a un rival con un plantel muy potente.

El CB Zamora no pudo contar ayer con Sango Niang, y se notó, sobre todo teniendo en cuenta que Navarra cuenta en el puesto de base con un gran jugador como es Adrián Fuentes que acumula a sus espaldas muchas temporadas en LEB Oro. Tuvieron pues que asumir la responsabilidad de la dirección de juego Will Perry, que no se arrugó ante Fuentes, y Aaron Redpath que tuvo momentos brillantes incluso en anotación.

Otro de los frentes importantes de la batalla de ayer fue el duelo entre otro jugador muy curtido en la máxima categoría federativa como es Iñaki Narros quien, no sólo se encargó de asfixiar a Chris Hansen que tan sólo vio aro al principio del partido, y de asumir la responsabilidad en los momentos decisivos, con un triple y una acción personal de verdadero virtuoso.

Por lo demás, dentro de la pintura el partido tuvo sus alternativas y Stefan Asanin destacó esta vez por encima de Kody e Iza, mientras Solarin estuvo muy atado de pies y manos por el intenso trabajo defensivo realizado por el Basket Navarra sobre él. Enfrente, el austriaco Maxi Hopfgartner estuvo brillantísimo ejecutando su amplio abanico de recursos ofensivos y pocas veces pudieron frenarlo los zamoranos.

Los dos primeros cuartos fueron muy igualados, con un Aquimisa desplegando un amplio repertorio de recursos defensivos, y apoyado en ataque en los triples de Hansen y Perry, pero un minuto de despiste de los zamoranos permitió al Basket Navarra irse al descanso con una cómoda ventaja de 39-47. El encuentro había estado muy equilibrado hasta entonces pero el mayor acierto bajo los tableros de los de Pamplona les permitió distanciarse en el marcador.

Tras la reanudación del partido, el CB Zamora tardó en entrar en juego y su rival aprovechó para distanciarse hasta doce puntos en varias ocasiones, y al límite del tercer cuarto, hasta 14 se incrementó la diferencia aunque un triple de Forbes pondría el 51-62.

El último cuarto fue el de la remontada del Aquimisa que casi consuma Hansen con un triple para poner el 64-68, y otro de Forbes que suponía el 67-71. Asanin se sumaba a la exhibición artillera y ponía el 72-71 que obligó a solicitar un tiempo muerto a Joaquín Prado, técnico navarro.

Los últimos dos minutos fueron de verdadero infarto con mínimas ventajas para los visitantes, pero entonces el veterano Iñaki Narros impuso su sabiduría con un triple y otra jugada personal de verdadera estrella que el Aquimisa ya no pudo anular, falto de acierto en estos instantes finales.

El Aquimisa Queso Zamorano no tendrá vacaciones de Navidad y jugará su próximo partido el viernes día 30 visitando al Albacete Arcos con el que se encuentra igualado en la clasificación en la que pese a perder ayer, el CB Zamora, mantiene el penúltimo puesto de la tabla.