Enrique Iglesias promueve un concierto solidario junto a Cristiano Ronaldo

Enrique Iglesias cederá un porcentaje de los ingresos de su próximo concierto en Lisboa a causas sociales, concretamente un 7 %, cifra que coincide con el número del dorsal en el Real Madrid del jugador Cristiano Ronaldo, que hoy se ha encargado de anunciar y festejar esta iniciativa.



"Muy contento por anunciar el gesto de mi amigo", indicó el futbolista en su cuenta oficial de Twitter bajo la etiqueta "7solidario".









Muito contente por anunciar o gesto do meu amigo @enriqueiglesias em doar 7?% das receitas do concerto em Lisboa,ao IPO. #7solidario pic.twitter.com/tmqGhNU5xC

Honored to support such an incredible cause with @cristiano!! Gracias campeón!! #7solidario #Lisboa #30maio? https://t.co/smEp4smH8K https://t.co/7PlbvndkBJ