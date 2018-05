Desvelan dos páginas ocultas en el Diario de Ana Frank

Dos páginas del diario de Ana Frank que habían sido escondidas detrás de una capa de papel marrón descubiertas a raíz del trabajo de años de varios instituciones historiográficas holandesas, según ha informado el Museo de la Casa de la joven escritora muerta en un campo de concentración.



La adolescente judía podría haber cubierto las páginas con adhesivo y papel marrón porque le preocupaba que otras personas en su escondite pudieran leerlas, ya que contienen una serie de bromas pesadas y sus pensamientos sobre la educación sexual, ha explicado el director de la Casa de Ana Frank en Amsterdam, Ronald Leopold. Sin embargo, las páginas perdidas fueron finalmente descubiertas tras ser iluminadas y posteriormente fotografiadas en alta resolución.



The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI