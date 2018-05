Música relajante: 5 canciones que te transportarán

La música es una terapia perfecta para los momentos de más estrés. Tiene un efecto mágico y relajante que anula el estado de tensión y ansiedad. Escuchar música unos minutos al día es de los mejores hábitos que puedes adoptar. A continuación, te propones cinco canciones que harán que te olvides de todo:



´Brother´, de Kodaline

Escuchar a Kodaline siempre es una verdadera delicia. Sus canciones están cargadas de sentimiento, y al mismo tiempo, de ritmo. ´Brother´ es una canción que manifiesta la relación especial entre hermanos. Este grupo de indie-rock te transportará a otra galaxia.



´Pausa´, de Izal

Como bien indica el nombre de la canción, ´Pausa´, requiere calma y huye de las prisas. Izal pone los pelos de punta con cada canción y ésta forma parte de su álbum ´Autoterapia´. Así que enciende la música y déjate llevar.



´Yellow´, de Coldplay

Coldplay es uno de esos grupos que nunca te cansas de escuchar. La banda británica sabe cómo hacernos bailar, pero también tiene la receta para relajarnos. Es el caso de ´Yellow´ que hará que te pares, reflexiones y olvides todas tus preocupaciones.

´Eres agua´, de Miss Caffeina

Dentro del panorama indie español no nos podemos olvidar de Miss Caffeina. Esta banda tiene un poder hipnotizador implícito en todas sus canciones. ´Eres agua´ consigue que te enganches desde el primer momento y conseguirá contagiarte de la calma que necesitas.



´Too Good at Goodbyes´, de Sam Smith

Sam Smith recibió en 2016 el Globo de Oro y el Óscar a la mejor canción gracias al tema ´Writing´s on the Wall´. En 2017 su álbum ´The Thrill of It All´ fue considerado uno de los discos más emocionantes. Pero sea cuando sea que escuches ´Too Good at Goodbyes´, siempre te regalará paz.