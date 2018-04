Fans enloquecidos que atacaron a sus ídolos

Lana del Rey, Katy Perry, Adam Levine o Rihanna son algunos de los artistas que han sufrido el ´ataque´ de un fan en medio de un concierto. Descubre, a continuación, cómo ocurrió en cada uno de los casos:

Lana del Rey

Katy Perry



Adam Levine

Rihanna

Sucedió al finalizar su, en(Bélgica). Cuandodesde la grada sin pensar en el daño físico que podría ocasionarle. Un asistente del evento ha dicho: "El tipo saltó hacia ella y quiso abrazarla. Lana cayó, pero más por la sorpresa y el susto. La seguridad fue realmente rápida".Poco después,: "Gracias a todos. Sé jiu jitsu y todos mis zapatos de aguja tienen cuchillas en los tacones".Katy Perry también vivió unal final de. En este caso, fue la cantante la que invitó a una joven a subir al escenario, sin imaginarse la reacción de la misma. En el vídeo aparece cómo una adolescente con un atrevido look, se sube al escenario y al tener a su ídola en frente, la abraza y besa efusivamente sin parar. Aunque, Katy Perry se lo toma con humor, tras varios minutos, la situación empezó a ser un poco embarazosa.Una seguidora de Adam Levine también sobresaltó al cantante durante un concierto. Elestaba a punto de cantar uno de sus temas, cuando u. El cantante reaccionó rápidamente intentando alejar a la joven, aunque antes de que el equipo de seguridad la bajara del escenario el artista la abrazó por un momento.En 2013,. En medio de un concierto, un seguidor la sujetó del brazo impidiendo a la cantante seguir avanzando. Rihanna reaccionócuya acción desencadenó varias. La artista se sinceró en Twitter: "Sí fue a propósito. Esa p$rr@ no me dejaba ir".