Thirty Seconds to Mars regresan con nuevo álbum

´Thirty seconds to Mars´: nuevo disco y gira española UNIVERSAL MUSIC / EUROPA PRESS - Archivo

'America' es el título del nuevo álbum de la banda americana 'Thirty Seconds To Mars', ya disponible desde el pasado viernes. Se trata de la quinta entrega del grupo liderado por Jared Leto y está concebido como un disco abierto en el que la portada tiene distintas versiones y colores, dando a los fans la posibilidad de hacer suyo el concepto audiovisual global.

'America' contiene colaboraciones de Halsey, A$AP Rocky y una canción producida por Zedd. Además, incluye los dos primeros singles ya previamente presentados, 'Walk on Water' y 'Dangerous Night'.

Todo el proceso creativo de este álbum ha dado lugar también a un documental, 'A Day in the Life of America', filmado a lo largo de las 24 horas del pasado 4 de Julio de 2017 con un equipo de 92 equipos de TV, 10000 fans que grabaron y subieron a las redes sociales imágenes y refleja un único e histórico retrato de America en un día.

Además, 'Thirty Seconds to Mars' estarán de gira por España en abril, parando en Madrid (12), Bilbao (13) y Barcelona (14).