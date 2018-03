Revólver celebra con una gira acústica los 25 años de 'Básico'

Carlos Goñi, más conocido como Revólver, regresa a los escenarios con una gira acústica con motivo del 25º aniversario de Básico, un disco que marcó un antes y un después tanto en su carrera como en la historia de la música de España, ya que fue el primer ´unplugged´ que se grabó en nuestro país.

¿Volver 25 años atrás, envejece o rejuvenece?

En realidad, no es una vuelta al pasado porque no he tenido que desempolvar las canciones de 1993, siempre han formado parte de mi repertorio y convivo con los temas desde entonces en mis conciertos.

¿Pero un poco de nostalgia te entrará?

No, yo soy cero nostálgico, pero entiendo que hay gente que quiere recordar una época de su vida y lo hace a través de nuestras canciones.

Entrevista a Carlos Goñi. Vídeo: Leticia de Torre

¿Qué se va a encontrar el público en la gira de ´25 años de Básico´?

Cada concierto es único porque la gracia de esta gira es que no tenemos repertorio. Nadie del equipo sabe que canción viene detrás de otra, ni siquiera yo. Depende como veo a la gente canto un tema u otro. Me gusta esa tensión que se crea en el escenario.

La gira solo pasa por teatros ¿Por qué?

Me encantan. Creo que es el sitio que se inventó para que todo suene y se vea bien. A lo largo de estos años hemos notado que nuestro público lo prefiere a las salas.

¿Cómo llega la inspiración para seguir componiendo después de tanto recorrido?

Si trabajas todo el día es normal que llegue. Es a lo que me dedico desde que levanto hasta que me acuesto. Puedo estar tocando la guitarra más de 14 horas. Ahora soy músico 24 horas al día, antes tenía más obligaciones familiares pero mis hijos ya han crecido.

Entonces€ hay Carlos Goñi para rato, ¿no?

Sí. Ahora mismo me fascina lo que hago. Estoy más comprometido que nunca con la música. Es todo para mí.