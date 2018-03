Fallece Philip Kerr, maestro de la novela negra

El escritor escocés Philip Kerr, conocido por sus novelas policíacas, falleció el viernes a los 62 años, anunció su editorial, Quercus Books.



"Descansa Philip Kerr, querido mío. Creador del maravilloso Bernie Gunther. Escritor de genio, padre y marido adorado", escribió en Twitter su mujer, también novelista.



"Estamos profundamente tristes por la pérdida de Philip Kerr, un hombre maravilloso y un gran autor", dijo la editorial en un mensaje en Twitter sin dar detalles sobre las causas de la muerte.





