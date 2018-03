Día del Padre: 10 canciones para celebrarlo

Este lunes 19 de marzo es el día estipulado en el calendario para que los padres tengan también su reconocimiento por la perseverante y apuntaladora tarea que desempeñan para sus hijos en el día a día.

Aprovechamos la conmemoración del Día del Padre para recuperar una decena de composiciones que ensalzar su relevancia de las más variopintas maneras.



Cat Sevens

"Nunca entendí realmente a mi padre, pero siempre me dejó hacer lo que quise. Father and Son es para esa gente que no puede soltarse", dijo Cat Stevens (ahora Yusuf Islam) en una entrevista sobre el significado de este clásico que, por tanto, es puro amor.

U2

Sometimes you can't make it on your own es el doloroso canto del líder de U2, Bono, por su padre fallecido. Sus elocuentes versos animan a hacer esa llamada de teléfono que en ocasiones da pereza, al tiempo que nos ayudan a admitir que, como hijos, en ocasiones no somos tan fuertes como creemos. Y le necesitamos y está ahí para lo que sea.

Pearl Jam

El debut en 1991 de la banda estadounidense, Ten, lo cierra esta evocadora canción que es en realidad una llamada al padre perdido: "Oh dear dad, Can you see me now, I am myself, Like you somehow. I'll wait up in the dark for you to speak to me, I'll open up Release me Release me Release me Release me".

Eric Clapton

My Father's Eyes está inspirada por el hecho de que Eric Clapton nunca pudo conocer a su padre, quien murió en 1985. El tema describe con cierto tono adorable cómo el músico británico imaginaba que serían los ojos de su padre.

Chet Atkins

I still can't say goodbye es una emotiva canción de un Chet Atkins desamparado que añora profundamente a su padre. "No matter how hard I try, No matter how many tears I cry, No matter how many years go by, I still can't say goodbye".

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz tira de lírica emocional en este tema titulado Ese que me dio la vida: "Con tu sonrisa de medio lao, cuántos te quiero te habrás callao, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos. Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. No eres sólo aquel que firma en el libro de familia. Ni eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas".

Piero

Mi Viejo es una canción de Piero que ha marcado a varias generaciones de hispanoparlantes con estrofas tan incisivas como estas: "Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos; el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo como perdonando al viento; yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo".

Los Ronaldos

Las cosas como son, en comparación con los artistas anteriores, Los Ronaldos parecen unos 'despegaos' sin corazón. La pinta de chulito de Coque Malla por aquel entonces tampoco ayudaba a pensar otra cosa. Y eso de "adiós papá adiós papá, consíguenos un poco de dinero más" ya remataba la faena.

Madonna

Papa don't preach es una petición de ayuda con mayúsculas, por parte de una chiquilla que ha crecido demasiado rápido y ahora tiene que hacer frente a un embarazo. Por eso le solicita a su padre que no la regañe y que sea fuerte para estar a su lado. Porque hasta la siempre rocosa e infranqueable Madonna tiene sus momentos de debilidad. Y el padre, pues ahí está el hombre, con ella.

George Michael

Vale, Father Figure es en realidad una historia evidente de sensual seducción, pero el difunto músico inglés dice cosas que revelan la importancia de esa figura paterna: "I will be your father figure, put your tiny hand in mine, I will be your preacher teacher, anything you have in mind".