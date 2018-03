¿Cuál es el festival más brutal de este 2018?

Días atrás repasábamos los festivales de música más bestiales del mundo pero aún no teníamos el cartel completo del Rock Werchter, clásico indiscutible en el circuito, que este año se celebrará del 5 al 8 de julio en la localidad belga.

Pues bien, ya sabemos quienes estarán por allí y, la verdad, la concentración de grupazos y de grandes artistas es tal que nos lleva a preguntarnos si estamos ante el festival más brutal del año en todo el globo terráqueo.

Porque los festivales, más o menos, van pillando lo mismo y se van repartiendo a los cabezas de cartel. Luego van completando su oferta según estilos y con nombres más o menos potentes. Pero por lo general, son eventos en los que demasiados nombres se repiten.

Hasta que llegamos a Rock Werchter 2018, que aglutina básicamente a todos los grandes cabezas de cartel que protagonizarán este año los principales festivales. Por ejemplo, las grandes bandas que se reparten en las citas españolas, están aquí todas reunidas del tirón.

Hablamos de Pearl Jam, Arctic Monkeys, Gorillaz, Jack White, The Killers, Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Post Malone, Jack Johnson, Snow Patrol, Franz Ferdinand, Alice in Chains... y podríamos seguir.

Un rápido vistazo al cartel del Rock Werchter nos lleva a la conclusión de que aquí están todos los que este año tienen algo que decir en el circuito festivalero del rock. Absolutamente todos. Y los que no están, querrían estar. Menudo pelotazo.