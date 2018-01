Elton John anuncia la que será su "última gira", de tres años

La leyenda del pop Elton John anunció el miércoles con gran pompa que dejará de viajar para dedicarse a sus hijos, pero no sin despedirse antes a lo grande, con una última gira mundial de tres años que se detendrá en cada continente.

"No haré más giras", dijo el popular pianista y cantante británico de 70 años que llena estadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en un evento de gala en Nueva York donde la prensa fue convocada con gran expectativa.

"He tenido una vida increíble y una carrera increíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y mi esposo y mi familia", afirmó el músico al periodista Anderson Cooper, tras un miniconcierto ante cientos de periodistas e invitados y una presentación de su carrera en realidad virtual.

Sir Elton John, como es conocido tras recibir el título de caballero de la reina Isabel, dijo que sus dos hijos, Elijah y Zachary Jackson, tendrán 8 y 10 años cuando la última gira termine.

"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afirmó el tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su presencia en la lista de las más escuchadas en Estados Unidos.

"He estado en la parte trasera de una camioneta desde los 16 años", dijo este músico que ha vendido más de 300 millones de discos, y es ganador de cinco Grammy y un Óscar. Aunque no ha perdido el entusiasmo de presentarse ante el público, confesó que en vez de viajar desea más que nada llevar cada semana a sus hijos a la academia de fútbol.