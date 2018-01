Acabamos de estrenar este flamante 2018 aún por explorar y cuyas páginas están prácticamente en blanco, pero ya sabemos que, al menos en lo que se refiere a lanzamientos discográficos, la cosa va a estar más que movidita.

De hecho, en lo poco que llevamos de año ya hemos recibido discos tan esperados como el de Camila Cabello, el primer gran bombazo de una temporada que promete ser ciertamente apasionante. Con rock, pop y, en definitiva, de todo un poco, pero con muchos grandes nombres.

Repasamos a continuación algunos de los discos internacionales más esperados de 2018.

Arctic Monkeys

No hay fecha pero sí muchas ganas. Su anterior entrega data de 2013 y eso es ya demasiado tiempo para los fans del grupo británico, estandarte del rock del siglo XXI. Este año girarán por todo el mundo presentando ese nuevo álbum del que todavía nada sabemos. Pero llegará.

Muse

El trío inglés estuvo en otoño en el estudio con el productor Rich Costey para grabar varias canciones. Una de ellas se titula 'Thought contagion' y se espera para enero o febrero. ¿Lanzarán singles sueltos para amenizar sus conciertos de 2018 o un disco completo? A la expectativa estamos, pero ya hace tres años de 'Drones'.

Manic Street Preachers

Cuatro años después de su anterior entrega, Manic Street Preachers regresarán con nuevo disco el próximo 6 de abril. Pero no tendremos que esperar tanto para llevarnos algo nuestros oídos, pues la banda galesa ya ha estrado 'International Blue', primer single del álbum llamado 'Resistante is futile'.

Jack White

Jack White ha estrenado esta semana dos nuevas canciones, 'Connected by love' y 'Respect commander'. Ambas formarán parte de su próximo disco, el tercero en solitario, que saldrá a la luz el 23 de marzo con el título: 'Boarding House Reach'. Este será el regreso del estadounidense cuatro años después de Lazaretto.

Justin Timberlake

'Filthy' es el primer sencillo del nuevo disco de Justin Timberlake, 'Man of the Woods', que se publicará el próximo 2 de febrero y cuenta con la colaboración de cantantes como Alicia Keys, The Neptunes o Chris Stapleton. Lo presentará convenientemente en vivo durante todo 2018.

Franz Ferdinand

Cinco años han transcurrido ya desde la última entrega discográfica de Franz Ferdinand. Todo un lustro que terminará el 9 de febrero con el advenimiento de 'Always ascending', un disco de sonido más electrónico del que ya conocemos el tema titular y 'Feel the love go'.

A Perfect Circle

El supergrupo estadounidense comenzó el año estrenando una nueva canción titulada 'Disillusioned', segundo adelanto de su próximo disco, aún sin fecha pero que llegará en 2018 después de catorce años de interminable espera.

MGMT

Nuevo álbum en camino de la banda norteamericana con el título de Little dark age. Ya pudimos escuchar algunas canciones durante su gira veraniega de 2017 y en otoño presentaron la versión de estudio del tema titular, preludio de lo que está por llegar en la primera parte del presente año, tras cinco de paciente espera.

Maluma

El colombiano aprovechará su indudable tirón para publicar este año su tercer álbum de estudio, 'F.A.M.E.', que incluirá temas en inglés, un paso muy importante en su carrera. El primer sencillo que ha lanzado del mismo ha sido 'Corazón', una colaboración con el cantante brasileño Nego do Borel, inspirada en la canción 'Você Partiu Meu Coração'.

Luis Fonsi

A mediados de 2017, en plena vorágine con 'Despacito', ya anticipó Luis Fonsi un nuevo álbum en camino que a día de hoy sigue sin fecha. "Contendrá canciones más rítmicas con esa fusión de lo urbano con los ritmos latinos, pero más tirando a la música dance. Va a seguir siendo un disco pop y contendrá baladas porque yo nunca voy a abandonar la parte romántica que hay en mí. Lo que viene no es un cambio, es una evolución", dijo a El Nuevo Día. Por el momento, su último sencillo 'Échame la culpa', junto a Demi Lovato, ya es todo un éxito.

Ariana Grande

Han pasado dos intensos años desde el lanzamiento de 'Dangerous woman', con Ariana involuntariamente en el centro de noticias trágicas por el atentado de Manchester al término de uno de sus shows. La diva quiere pasar página y semanas atrás confirmó en las redes sociales que ya estaba en el estudio trabajando en nueva música. "Os veo el próximo año", llegó a escribir.

Fall Out Boy

Después de tres años e infinidad de conciertos por todo el planeta, Fall Out Boy regresan oficialmente este próximo 19 de enero con su séptimo disco, que promete como siempre una gran dosis de energía por parte de Pete Wentz y los suyos.

Craig David

El inglés acaba de estrenar 'I know you', single perteneciente a su próximo y séptimo álbum de estudio, titulado 'The Time Is Now', y que saldrá a la venta el 26 de enero. Cuenta con colaboraciones de Bastille, JP Cooper, AJ Tracey, Ella Mai, Kaytranada y Goldlink.

Vampire Weekend

Otros que han esperado cinco años para sacar nuevo disco son los neoyorkinos Vampire Weekend. Su líder, Ezra Koening, ya avanzó en septiembre que el disco estaba casi hecho y que contará con varias colaboraciones, bajo producción de Ariel Rechtshaid.

The Prodigy

La banda británica fichó el pasado año por BMG de cara al lanzamiento de su nuevo disco, que parece se titulará 'Take Me To The Hospital'. Continuación de su anterior entrega de 2015, excusa para que la fiesta prosiga con conciertos por todo el mundo, incluyendo Valencia en junio.

The 1975

La galardonada banda británica se está haciendo de rogar. Decimos esto porque The 1975 anunciaron hace tiempo su próximo disco, 'Music for Cars', pero pasan los meses y no llega. Parece ser que podremos escucharo de manera inminente.

The Vaccines

Días atrás los británicos estrenaban nuevo single, 'I Can't Quit', que se incluye en su cuarto álbum, titulado 'Combat Sports', a la venta el próximo 30 de marzo. Seguro que antes de esa fecha podremos escuchar algún anticipo más.

Judas Priest

Los dioses del metal amagaron años atrás con la retirada, pero aquí siguen. Lanzarán su decimoctavo disco de estudio el próximo 9 de marzo con el título de 'Firepower'. Como primer adelanto acaban de presentar 'Lightning strike', un single en la más clásica tradición del grupo británico de heavy metal, que visitará España en verano.

Selena Gómez

El tercer disco de Selena llegará en 2018 abriendo una nueva etapa en su vida tras un 2017 en el que se retiró por enfermedad y tuvo que someterse a un trasplante de riñón. "La inspiración para mi próximo disco está a tope y llegará muy pronto", avanzó a finales del pasado año. Su último lanzamiento, 'Wolves', en colaboración con el DJ estadounidense Marshmellow, cuenta con más de 82 millones de reproducciones en Youtube.

The Breeders

Kim Deal y compañía lanzarán el 2 de marzo su primer disco en diez años. Se titulará 'All nerve' y ya tenemos para hacernos una idea el anticipo en forma de canción que da nombre a todo el conjunto.

Bruce Springsteen

Bruce sigue con sus conciertos en Broadway, pero seguro que su siguiente paso no tardará demasiado. Ya hace meses que desveló que tenía terminado su siguiente álbum, por lo que todo hace pensar que antes de que acabe este año le tendremos de vuelta con nuevas canciones.