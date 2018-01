Muere Edwin Hawkins, cantante de 'Oh Happy Day'

El cantante soul Edwin Hawkins ha muerto a los 74 años en California por un cáncer de páncreas, según confirma un comunicado en su página de Facebook recogido por Europa Press.

"Un celebrado artista, innovador e icono musical. El mensaje de amor, vida y ánimo que él incorporó a su música nos da a todos la esperanza de que nos reuniremos con él en el cielo para cantar Oh Happy Hay", recalca su familia.

Hawkins, que ganó cuatro Premios Grammy, es principalmente conocido por esa canción, Oh Happy Day, actualización de un himno religioso del siglo XVIII con la que logró gran éxito en 1969 por fusionar el gospel tradicional con el soul moderno.

El siguiente vídeo corresponde a una interpretación de Hawkins de este tema durante una entrega de premios en 2009:

Este single de Edwin Hawkins llegó a vender siete millones de copias y fue posteriormente versionado por artistas de la talla de Elvis Presley o Aretha Franklin.

'Oh Happy Day' resurgió comercialmente gracias a su aparición en la película ´Sister Act 2´. The Recording Industry Association of America (RIAA) la incluyó en su lista de canciones del siglo.