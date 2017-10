Muere el músico George Young, hermano de Angus y Malcolm Young, de AC/DC

Young perteneció a la The Easybeats, que se disolvió en 1969.

Young perteneció a la The Easybeats, que se disolvió en 1969. Facebook

El músico, compositor y productor australiano George Young, pionero de la escena pop-rock en Australia al frente del grupo The Easybeats, ha muerto a los 70 años, según informó este luines la casa discográfica Alberts.

"Es con gran tristeza que Alberts ha tenido conocimiento de la muerte de George Young", dijo la discográfica en un comunicado.

"George fue un pionero que, junto a íntimos amigos como Harry Vanda y Ted Albert, creó un nuevo sonido para la industria musical australiana. Se le echará de menos", añadió la compañía.

La muerte de Young también fue anunciada por la popular banda de rock AC/DC, liderada por sus hermanos Angus y Malcolm y de la que fue productor de sus primeros álbumes, como 'Let There Be Rock', 'T.N.T' o 'High Voltage'.

"Sin su ayuda y consejo no habría habido AC/CD", aseguró la banda australiana en un comunicado en su página web.

"Como músico, compositor, productor, consejero y mucho más no se podría pedir a alguien más dedicado y profesional. Como hermano, no se podría pedir a uno mejor", se añade en el comunicado.

Young nació en 1946 en Glasgow (Reino Unido) y en 1963 emigró con su familia a Australia, donde saltó a la fama como guitarrista de The Easybeats, banda creada en 1964 en Sídney con la que compuso canciones como 'Friday On My Mind'.

Con la disolución del grupo en 1969, siguió su carrera como músico y compositor junto a Harry Vanda, otro miembro de The Easybeats con el que escribió canciones como "Love Is In Air" para John Paul Young en 1977.

Ambos lo hicieron tras unirse a Alberts en 1973, donde también produjeron y compusieron canciones para otros grupos musicales como The Angels, Rose Tattoo o Flash and The Pan.