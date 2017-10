Anastacia: "Este es un disco repleto de poder y fuerza"

Anastacia, la cantante norteamericana que alcanzó la fama con su éxito 'Left Outside Alone', presenta su séptimo disco 'Evolution', tras tres años sin lanzar albúm en los que ha luchado en dos ocasiones contra el cáncer. "Cuando me diagnosticaron cáncer pensé que la palabra en sí daba mucho miedo pero decidí fijarme en la parte de 'can' para superarlo", ha relatado en declaraciones a Europa Press.

Su último trabajo, 'Evolution' es un disco, repleto de "poder" y "fuerza", que vuelve a "la Anastacia que todo el mundo recuerda". "Hay una esencia en 'Evolution' de lo que yo era como artista y que está más presente en mi tercer disco 'Anastacia', entonces fue como re-evolucionar hacia lo que yo era como artista", afirma.

El disco recuerda a una Anastacia, "diferente", que no era muy "femenina" sino que era más como una "chica rock", una "mezcla entre Janis Joplin, Tina Turner y Pink pero que después tiene un poco de Britney Spears", define la cantante.

Por ello, afirma que ha intentado evolucionar hacia algo de lo que se sienta "orgullosa" puesto que nunca ha "encajado en ninguna categoría", aunque eso a ella le "vale".

"No quiero seguir el camino de otros artistas pop, no me gusta el auto tune" declara. Sin embargo, admite que ha intentado "adaptar un poco de la nueva esencia de la música" sin sacrificar su "parte más orgánica", su voz.

A pesar del cáncer, Anastacia ha llevado a cabo numerosos espectáculos, hasta 111 detalla, durante estos tres años, aunque admite que no siempre fue fácil.

"En 2013 estuve en recuperación y no podía hacer muchas actividades y aunque hicimos el álbum a principios de 2014 mi cuerpo no estaba preparado", relata. Después, en 2016 realizó 'Ultimate Collection', un álbum que compilaba sus mejores éxitos y con el que ha estado de tour hasta agosto de este año.

Aunque admite que la enfermedad le ha hecho volver con más fuerza señala que quería alejarse del tema del cáncer en unas canciones que no hablan directamente sobre "supervivencia" sino sobre "poder".

Colaboraciones



Por otro lado, y a pesar de que señala que no está pensando en hacer ninguna colaboración, reconoce que hay bastantes artistas con los que le gustaría cantar como Dave Grohl, o Ryan Tedder de One Republic.

"He cantado con Céline y con voces de mujeres pero me siento mas con más energía cuando canto con un hombre y generalmente prefiero cantar sus canciones", relata.

Sin embargo, afirma que para hacer una colaboración "las cosas realmente tienen que encajar" y critica a aquellos artistas que tienen canciones juntos "sin ni siquiera llegar a conocerse", al tiempo que destaca que de hacer un trabajo conjunto tendría que ser "algo muy orgánico y natural".

Anastacia ha señalado también que estará de tour con el nuevo álbum durante la mayor parte de 2018 pero que también tiene otros proyectos como una línea de ropa en Aldi que "ha funcionado bastante bien" con lo que se plantea sacar una segunda colección. "Intento mantenerme ocupada y evolucionar positivamente", afirma.