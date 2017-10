Tom Petty: Adiós a la esencia del rock estadounidense

Se ha roto el corazón de los 'Rompecorazones'. Tom Petty, icono del rock americano con los Heartbreakers y en solitario, y cofundador y miembro del supergrupo Traveling Wilburys -junto a Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne-, sufrió un infarto a los 66 años en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Petty fue una figura fundamental del rock estadounidense gracias a álbumes como 'Tom Petty & the Heartbreakers' (1976, debut de la formación), 'Damn the Torpedoes' (1979), 'Full Moon Fever' (1989) o 'Wildflowers' (1994).

El portal norteamericano TMZ, especializado en noticias de famosos, había indicado que el músico se encontraba inconsciente cuando fue encontrado el domingo, pero los servicios de emergencia lograron que recuperara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica, en el área metropolitana de Los Ángeles. Petty fue conectado a sistemas de soporte vital.

Petty heredó de los Byrds la sonoridad de la guitarra eléctrica Rickenbacker y las influencias del country y del folk tras un comienzo de rock sureño con su primer grupo, Mudcrutch (1970).

Nacido el 20 de octubre de 1950 en Gainesville, Florida (Estados Unidos), Petty estuvo de gira durante este año con un tour con el que celebraba los 40 años de carrera junto a la magnífica banda de acompañamiento The Heartbreakers.

La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde, con Lucinda Williams como telonera Petty, actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre). El autor de 'American girl' recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación, como parte de los actos previos a los premios Grammy.

Pocos músicos como Tom Petty simbolizaban mejor la brecha musical entre Europa y Estados Unidos. Allí llenaba con facilidad pabellones para 25.000 personas, sobre todo después de su gran éxito comercial, el álbum 'Full Moon Fever' (1989), que contenía éxitos como 'I Won't Back Down' -'No me echaré atrás', que doce años después se convirtió en una especie de himno post 11-S-, 'Runnin' Down a Dream' y, sobre todo, 'Free Fallin'".

Sin embargo, en Europa se prodigaba poco y jamás actuó en España, pese a que sus seguidores realizaron numerosas peticiones en internet para que lo hiciera.

En nuestro país fue casi un músico de culto que influyó en numerosas bandas, como Los Secretos, Amaral, Revólver (Carlos Goñi) y en los desaparecidos Pereza, tanto en Rubén Pozo como en Leiva. Junto a Tom Petty solo quedan vivos dos de los legendarios Traveling Wilburys: Bob Dylan y Jeff Lynne.

Su segundo nombre es Earl, como cantaba en su canción 'A Mind with a Heart of its Own', y en verdad es en el rock americano "una mente con un corazón propio". Su corazón le ha jugado una mala pasada. Algunas informaciones que citaban como fuente al Departamento de Policía de Los Angeles ya le daban ayer por muerto, si bien este extremo fue desmentido de madrugada.