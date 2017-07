¿Cuál es el secreto del éxito mundial de ´Despacito?

El éxito de 'Despacito' se ha convertido en uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años, especialmente desde que se convirtió en número 1 en las listas musicales de Estados Unidos, la primera en español que lo logra desde que en 1996 lo consiguiese 'La Macarena'.







El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que en España se ha convertido también en la canción del verano y que tiene hasta una versión de Justin Bieber, ha seducido a millones de personas y ha traspasado fronteras. Incluso el tenista serbio Novak Djokovic, se ha atrevido a cantarla –y bailarla– a su manera. En Youtube, suma más de 2.000 millones de reproducciones.



Pero mientras suena en pubs, discotecas o verbenas durante los meses de verano, surge de nuevo la pregunta: ¿cuál es el secreto del éxito de una canción tan popular? ¿Existe una fórmula para lograrlo?



El productor y músico Nahúm García asegura tener la respuesta, según ha querido explicar en Twitter y Facebook.



Vosotros reíros del Despacito, pero la forma en que se rompe el ritmo antes del estribillo es una genialidad. La clave del tema. — Nahúm García (@nahum) 3 de julio de 2017

Os he hecho un croquis para que entendáis visualmente dónde reside la MAGIA de la parada del Despacito. De nada. pic.twitter.com/I6ckZwuCze — Nahúm García (@nahum) 3 de julio de 2017

Para García, la clave de la canción, la que consigue que sea tan atractiva y pegadiza es la forma en la que. "Vosotros reíros del 'Despacito', pero la forma en que se rompe el ritmo antes del estribillo es una genialidad. La clave del tema", asegura.Según explica en Facebook, al cantar "des-pa-cito" se para el ritmo de la canción. ", es mucho más lento". "La ruptura en la cadencia es tan radical que remarca muchísimo tanto el enganche del estribillo como", argumenta Nahúm García.Los estudios para tratar encontrar similitudes entre las canciones que han logrado un amplio éxito de público no son nuevas, aunque siempre están abiertas a la controversia. En esta ocasión, no se trata tanto de los acordes, eso sí, sino depara recuperar el ritmo de nuevo a partir de su sensual "des-pa-cito".Eso sí, el factor social también cuenta. Está comprobado que las personas tendemos a apreciar más una canción co, al menos, en nuestro entorno personal.