Aerosmith llega a España: 47 años de rock en 10 canciones

No es Aerosmith un grupo que se haya prodigado demasiado por territorio español, pues en 47 años de vida apenas nos han concedido una decena de conciertos. Siendo, además, su última visita hace ahora siete años, en junio de 2010 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Para de alguna manera compensar este agravio, la banda comandada por el vocalista Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry regresa ahora con su 'Aero-Vederci Baby! Tour', inicialmente anunciado como despedida de los escenarios, aunque posteriormente matizada (la penúltima, va).

Concretamente, en esta ocasión los de Boston vuelven para 'decir adiós' en Rivas Vaciamadrid (29 de junio, Auditorio Miguel Ríos), Santa Coloma (2 de julio, Rock Fest Barcelona) y Santa Cruz de Tenerife (8 de julio, Estadio Heliodoro Rodríguez López).

Sea esto un hasta siempre o un hasta luego, hay que aprovechar la ocasión, pues el quinteto es historia viva del rock. Para celebrar que siguen en la brecha, escogemos una decena de sus canciones:

'Dream on' (1973)

El grupo echó a andar a finales de 1970 con la unión de las bandas de Steven Tyler y Joe Perry. Junto a ellos, el también guitarrista Brad Whitford, el bajista Tom Hamilton y el baterista Joey Kramer completaron en 1971 una alineación que se mantiene en la actualidad (aunque no fue así entre 1979 y 1984). El quinteto logró su primer contrato discográfico con Columbia en 1972 y el 1973 llegaba su debut homónimo.

'Aerosmith' llegó al puesto 166 en Estados Unidos con su rock de influencia blues y un puñado de canciones entre las que destacan algunas obras de Tyler aún hoy esenciales en su repertorio, tales como 'Mama Kin' y, sobre todo, 'Dream on', la joya de la corona de la obra del vocalista.

'Sweet emotion' (1975)

El éxito de su debut continuó en ascenso con su segunda entrega, 'Get your wings' (1974), pero el grupo tendría que esperar un año más para llegar al siguiente nivel, al del olimpo del rock. Lo consiguieron con 'Toys in the Attic' (1975), el tercero, gracias al tema titular y a singles como 'Sweet emotion' y la versión original de 'Walk this way'.

'Back in the saddle' (1976)

Girando constantemente, viviendo en la carretera en aquellos locos setenta, Aerosmith aún siguieron ascendiendo con su cuarta entrega, 'Rocks' (1976), siempre incidiendo en un blues rock accesible por sus melodías, agigantadas sobre el escenario por el indudable carisma de Steven Tyler, Joe Perry y compañía. Este 'Back in the saddle' sigue sonando en sus directos 41 años después.

'Walk this way' (1986)

La vida constante en la carretera, plagada de excesos de todo tipo, termina pasando factura. Además, era imposible mantener el nivel y el quinto álbum, 'Draw the line' (1977), bajó el nivel. Fue por aquel entonces cuando Tyler y Perry empezaron a ser conocidos como los 'gemelos tóxicos' por sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Las relaciones personales se resienten en estas situaciones y Joe Perry dejó la banda en 1979 en plena grabación del sexto disco, 'Night in the ruts'. Fue reemplazado por el guitarrista Jimmy Crespo con la banda en caída libre.

Pero como en realidad no sabían hacer otra cosa, siguieron adelante girando sin descanso. Esto hizo empeorar la situación hasta que el otro guitarrista, Brad Whitford, también decidió largarse en 1981. Su sustituto participó en el séptimo disco, el muy olvidable 'Rock in a hard place' (1982) que marcó el punto más bajo de la historia del grupo.

Sin embargo, pasado un tiempo prudencial, en 1984 las aguas volvieron a su cauce. Las rencillas desaparecieron (más o menos) y los dos guitarristas originales regresaron para ocupar el lugar que les pertenecía. Lo que vino después fue la pertinente gira de reunión, a la que siguió el álbum de la reconciliación, 'Done with mirrors' (1985).

Los resultados no fueron espectaculares, pero ya se notaba el efecto rebote desde el fondo del pozo. La nave volvía a coger altura progresivamente y empezaba su segunda fase de gran éxito en 1986 gracias a una nueva versión de 'Walk this way' perpetrada junto a Run DMC. La fusión de viejo rock e incipiente hip-hop llegó hasta el puesto 4 de la lista de singles Billboard Hot 100.

'Dude looks like a lady' (1987)

Espoleados por su regreso a las listas de éxitos, impensable un par de años antes, la formación se puso manos a la obra para certificar su vuelta al olimpo con un disco a la altura de su nombre y de las expectativas generadas. Así llegó 'Permanent vacation', novena obra de Aerosmith, plagada de singles radiables como 'Rag doll', la balada 'Angel' y el ahora gran clásico 'Dude looks like a lady'.

La embrionaria MTV puso el resto programando sus videoclips incesantemente y presentando al grupo a toda una nueva generación. Definitivamente, Aerosmith habían vuelto y ahora no tenían ninguna intención de repetir errores.

'Cryin' (1993)

Repitiendo la cadencia de sus cuatro primeros discos, consiguieron aumentar su éxito progresivamente con cada nuevo lanzamiento. El décimo, 'Pump' (1989) fue aún mejor recibido que 'Permanent vacation', más que nada porque contenía himnos como 'Love in an elevator', 'The other side', 'Janie's got a gun' y 'What it takes'. En los años del hair metal y la segunda juventud del rock, Aerosmith volvían a estar de moda al acabar los ochenta.

El cambio de década y la llegada del grunge podría haberles hecho sucumbir pero supieron hacerse hueco con 'Get a grip' (1993), undécimo álbum, rebosante de singles potenciales como 'Living on the edge', 'Crying', 'Eat the rich', 'Amazing' y 'Crazy'. En total, 20 millones de copias en todo el mundo para la etapa más exitosa de la formación, capaz así de asentarse en otra nueva generación de fans.

'Hole in my soul' (1997)

Desde semejante cima, ya solo se podía bajar. Pero esta vez era cuestión de hacerlo con agarres. Siguiendo su costumbre desde 'Permanent vacation', contaron con ayuda de compositores externos para su duodécima entrega, 'Nine lives', que aguantó el tipo con bastante empaque. No retumbó tanto como el anterior, pero ahí estaba para la posteridad 'Hole in my soul', balada intensa y creciente marca de la casa.

'I don´t want to miss a thing' (1998)

Al más puro estilo 'Hole in my soul', precisamente, regresó Aerosmith en 1998 con esta canción compuesta por Diane Warren y grabada para la banda sonora de la película 'Armageddon'. Debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, siendo el primer y único sencillo de la banda en alcanzar esta posición. Incluso fueron nominados para los Oscar, pero se quedaron con las ganas.

'Jaded' (2001)

Tras actuar en el codiciado intermedio de la Super Bowl, en 2001 llegaba 'Just push play', decimotercer disco para una banda ya hace mucho tiempo dinosáurica, que en realidad no necesita ni presentar nuevo material para seguir llenando sus conciertos. Aún así, el esfuerzo fue un moderado éxito y el reconocible single 'Jaded' sonó profusamente en todo el planeta.

'Legendary child' (2012)

En 2004 el grupo se dio el capricho de lanzar un disco de versiones de blues, 'Honkin' on Bobo'. Un divertimento mientras su actividad se ralentizaba y se reducía a breves giras ocasionales. Y aunque costó mucho, en 2012 aún publicaron su decimoquinto y último álbum hasta la fecha, 'Music from another dimension'. Sin presión, sin demasiadas aspiraciones, por el placer de hacerlo y tener otra excusa para volver a la carretera. Gustándose a sí mismos, disfrutando de ser Aerosmith.