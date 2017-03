De Beatles a Oasis, conciertos en tejados para el recuerdo

Desde que los Beatles se despidieran para siempre en el tejado de Apple Corps el 30 de enero de 1969, muchos han sido los músicos que han trepado hasta las alturas más osadas para interpretar sus canciones, habitualmente buscando un impacto visual entre lo bello y lo heroico.

Otros que tienen especial gusto por este tipo de actuaciones son U2, pues ya acumulan bastantes de ellas desde que grabaran el videoclip de 'Where the streets have no name' en 1987 en una azotea de Los Angeles. Tanto les gustó que han repetido ya unas cuantas veces.

Partiendo de estas dos egregias bandas, hacemos un recorrido dispar por actuaciones con un denominador común: el gusto por las cúspides y el desprecio por el mal de altura.

The Beatles



En lo que entonces fue una iniciativa pionera, los cuatro músicos tocaron, hasta que les cortó la policía, canciones como Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Felling, One After 909 y Dig a Pony. Todos podemos agradecer a los eficientes agentes que finiquitaran el postrero concierto de los fab four, claro que sí.

U2



Lo de Bono y los suyos ya es una contrastada fijación por las alturas. Y es que a lo largo de los años se han subido a azoteas al menos en cuatro ocasiones, siendo la más legendaria (y temeraria, pues hay ciertos momentos demasiado cercanos al filo) la que dio como resultado el videoclip de 'Where the Streets Have No Name', también abortada por la policía). Después repitieron en Dublín (en 2000 para Top of the Pops), Londres (en 2009 en el edificio de la BBC) y en Nueva York en 2014.

Arcade Fire



También en Los Angeles pero muchos años después de U2, Arcade Fire se plantaron en una terraza del icónico edificio de Capitol Records en Hollywood para presentar su álbum 'Reflektor'. El recital tuvo lugar el 29 de octubre de 2013 y sin duda propició una poderosa promoción a la formación canadiense.

Audioslave



A estas alturas hasta el más excéptico no debería dudar de las capacidades promocionales de actuar en lugares elevados sobre el común de los mortales. Y si son aparentemente un poquito peligrosos, mejor que mejor, porque el aspecto de la marquesina del Ed Sullivan Theater de Broadway no es precisamente el de un lugar en el que uno se sintiera especialmente anclado por las leyes gravitatorias. Pero a los chicos de Audioslave (la unión entre Soundgarden y Rage Against the Machine) nada les asusta y allí que treparon con sus instrumentos en noviembre de 2002 para el programa televisivo de David Letterman.

Red Hot Chili Peppers



No se complicaron mucho las guindillas picantes para filmar el videoclip del primer single de su discol I'm with you de 2011. Simplemente eligieron una azotea en su querida Venice Beach, subieron los bártulos y se pusieron manos a la obra para sorpresa y alboroto de quienes por allí pasaban, que se fueron a sus casas con una historia singular que contar.

Depeche Mode



A la televisión francesa (French TV, concretamente) no le pareció suficientemente arriesgado el videoclip oficial filmado por Anton Corbijn para 'Enjoy the Silence', y optó por subir en 1990 a los miembros del grupo británico a lo más alto de las Torres Gemelas de Nueva York para su programa 'Champs-Élysées', conducido por Michel Drucker. Desde luego, un lugar para disfrutar del silencio sin soltarse de las agarraderas de seguridad y sin mirar demasiado hacia abajo.

Yeah Yeah Yeahs



Yeah Yeah Yeahs grabaron un vídeo musical en el Empire State, con unas impresionantes vistas de Manhattan y sus alrededores en decenas de kilómetros a la redonda. 'Despair' es el videoclip en cuestión, perteneciente a su más reciente álbum, Mosquito, y el resultado de rodar allí arriba al amanecer es de una mareante belleza.

Dinero



Sin el glamour y el componente icónico del Empire State, pero con toneladas de arrojo y desafío a las alturas, el grupo madrileño Dinero se subió sin arneses a la azotea del Hotel Mercure Santo Domingo de la capital de España para rodar el videoclip de 'Mágico, Enérgico, Eléctrico', en una versión especial para la película 'Tres 60'.

Coque Malla



Una canción tan pesarora como el No quiero vivir sin ti de Coque Malla luce aún más afligida en esta versión acústica, con el músico en solitario aceptando su condición de hombre enganchado, con los tejados del centro de Madrid más tristes que nunca bajo un cielo insportablemente plomizo y gris.

Foo Fighters



A la misma cornisa del Radio City Music Hall de Nueva York que hemos comentado con Audioslave se subieron Foo Fighters en 1997, justo antes de la gala de los MTV Video Music Awars. Desde las alturas se marcaron este poderoso 'Monkey Wrench'.

Silverchair



Los grunge de segunda generación Silverchair treparon a la cornisa de marras antes que Foo Fighters y Audioslave. Ellos lo hicieron en 1995, también en el pre-show de los MTV Video Music Awards, para interpretar su clásico 'Tomorrow'.

Oasis

Oasis grabaron una versión especial para Reino Unido de su single Supersonic desde unos desasosegantes e incómodos tejados, zarandeados por las inclemencias climáticas. Unos fans de los Beatles como ellos no podían faltar en esta ocasión.

Live the roof



A modo de bis, mencionar el ciclo concierto Live the Roof, que desde hace ya unas temporadas organiza recitales acústicos en plan intimista en azoteas de diferentes ciudades. Veladas diferentes, exclusivas y con vistas incomparables. La lista de artistas es interminable, pero escogemos a Second con La Giralda de Sevilla de fondo para hacernos una idea.