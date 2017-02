Giras internacionales que no pasarán por España en 2017

Las cosas como son, este año se presenta movidito para los que habitualmente asisten a conciertos, pues España aparece en la gran mayoría de las grandes giras internacionales que recorrerán Europa.

Lo repasábamos hace unos días: U2, Guns n' Roses, Aerosmith, Bruno Mars, Foo Fighters, Green Day, Depeche Mode, The Killers, Korn, Carlos Vives, Ariana Grande, System of a Down... la lista es bien extensa.

Por eso resulta especialmente complicado en esta ocasión encontrar artistas de esos que recorren el viejo continente y se olvidan completamente de sus descorazonados fans españoles.

Pero los hay, claro, siempre hay. Enumeramos algunos a continuación, mientras esperamos a que se confirmen rumoreadas visitas como las de Bon Jovi y Metallica, que por ahora no tienen citas en Europa... (las que solo van por Norteamérica, como la de Maroon 5, no las contamos).



Coldplay

Los de Chris Martin volverán a la carretera el 31 de marzo en Singapur. Vale, un poco lejos de España, pero es que tras recorrer Filipinas, Tailandia, Taiwan, Corea del Sur y Japón, el 6 de junio desembarcarán en Europa a través de Múnich. Y recorrerán el viejo continente hasta despedirse con tres conciertos en París, el último el 18 de julio, pero sin bajar al sur de los Pirineos. Después se marcharán a Estados Unidos.





Black Sabbath

La gira de reunión del grupo con Ozzy, Tony y Geezer ha recorrido Europa, América, Asia y Australia durante los últimos cinco años, pero nunca ha pasado por España. A falta de dos conciertos en el O2 Arena de Londres (29 y 31 de enero) y otros dos en su Birmingham natal (2 y 4 de febrero en el Genting Arena), no parece que la visita sea factible. Una pena.





Kiss

El 1 de mayo Kiss desparramarán su espectáculo de maquillajes, plataformas y pirotecnias varias en Moscú. Puerta de entrada a Europa de una gira que transitará después por Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Italia, República Checa, Austria, Holanda, Escocia e Inglaterra, con una última fecha el 31 de mayo en el O2 Arena de Londres. Y ya.





Iron Maiden

El año pasado fueron generosos con nosotros, pero en esta ocasión no toca, pues desde el 22 de abril en Amberes (Bélgica) hasta los días 27 y 28 de mayo en el O2 de Londres (Inglaterra), Iron Maiden estarán de gira básicamente por Alemania, Irlanda y Reino Unido. Junio y julio los pasarán viajando por Norteamérica.

Scorpions

Dijeron hace ya como un lustro que se despedían pero una temporada más estos clásicos del rock duro seguirán en la carretera. Como ya nos han dicho adiós varias veces, en 2017 parece que disimularán y no habrá visita, pero sí tienen conciertos previstos en junio y julio en Suecia, Polonia y su Alemania natal.

Drake

El artista más escuchado en la historia de Spotify acaba de iniciar su gira europea en Escocia y dará nada menos que siete recitales en el O2 Arena de Londres, aparte de viajar por más ciudades de Reino Unido, Holanda, Irlanda, Alemania, Bélgica, Suecia, Noruega y Francia hasta el 28 de marzo. Pero tampoco pisará territorio español.

Craig David

El cantante inglés está actualmente presentando su nuevo disco, 'Following My Intuition', por todo el Reino Unido. El 3 de abril es la última cita, en Glasgow (Escocia), por lo que en realidad cabe la posibilidad de que cuando abandone las islas se acuerde de nosotros. Pero por ahora no.





Rod Stewart

Es verdad que nos visitó el pasado verano, ¿pero por qué no repetir? Pues porque no. Rod prefiere cantar, a partir de febrero, en Polonia, Dinamarca y Reino Unido, antes de cruzar el Atlántico para pasar un tiempo en Las Vegas, luego volver al Isle of Wight festival, visitar Israel y regresar a Norteamérica para una gira junto a Cyndi Lauper.





Celine Dion

Celine dejará su vida en Las Vegas, donde canta varias veces a la semana en el Caesars Palace, para recorrer Europa en julio y julio. Los países agraciados son Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Holanda, Francia, Suiza y Alemania.





Blink-182

La larga gira de Blink-182, en nuestro continente durante junio y julio, tampoco pasará por España. Si alguien quiere verles, tendrá que viajar hasta Francia, Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Reino Unido.





Neil Diamond

El americano iniciará su gira europea el 13 de septiembre en Zurich. Luego presentará su cancionero en Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Reino Unido e Irlanda hasta finales de octubre. Nunca se ha prodigado mucho Neil por España y eso no va a cambiar por ahora.





Emeli Sandé

La gira de la inglesa tampoco nos toca. En primavera recorrerá países habituales como Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Holanda, Suiza e Italia. Más tarde, en octubre, recorrerá de nuevo Reino Unido y poco más por ahora.





Take That

Otros que, como Craig David (y Olly Murs, Jack Whitehall y Kaiser Chiefs, por citar otros), no salen de sus queridas islas británicas. Lo más lejos de su Manchester natal que irán será a Irlanda y Escocia, pero eso sí, del 5 de mayo al 16 de junio tocarán en todas las ciudades inglesas importantes. Y con gran demanda de entradas, por cierto.





Marilyn Manson

El reverendo presentará su esperado nuevo disco en festivales de verano de Hungría, Polonia, Alemania, Eslovenia, Italia, Finlandia, Rusia, Ucrania, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Francia. Una lista tan amplia que da rabia que no aparezca España.