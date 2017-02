Canciones que no creerás que ya tienen 20 años

Viajamos hasta 1997 para encontrar una veintena de éxitos que, en mayor o menor medida, de una u otra manera, forman parte de nuestra memoria colectiva. Veinte canciones que sonaron hasta la saciedad en las radios y cuyos videoclips fueron persistentemente emitidos por televisión, en una época en la que, recordemos, vivíamos sin YouTube.

U2: DISCOTHEQUE

"Estos no pueden ser U2. ¿Los de 'With or without you' y 'One'?". Esta fue básicamente la reacción mayoritaria cuando el grupo irlandés regresó en 1997 con 'Discothèque', primer single de su bailable disco 'Pop'. Aunque solo fuera por el pasmo, lograron gran impacto.





RADIOHEAD: NO SURPRISES

El grupo inglés revolucionó la música de finales de los noventa con su tercer disco, 'OK Computer', plagado de clásicos como 'Paranoid android', 'Karma police' o este 'No surprises' de agónico videoclip.





BLUR: SONG 2

Himno generacional huracanado de apenas dos minutos y estribillo tan certero como facilón. Damon Albarn y compañía dieron en el núcleo de la diana, que posteriormente explotó en mil pedazos.





TEXAS: SAY WHAT YOU WANT

Tras unos primeros trabajos en plan rock-country-americano, los de Sharleen Spiteri se pasaron al soul con el disco 'White on blonde' y este 'Say what you want' de portentosa delicadeza. Pedazo de single.





WHITE TOWN: YOUR WOMAN

El único gran éxito de este grupo tras el que está el cantante indio, nacionalizado británico, Jyoti Prakash Mishra. Número 1 en Reino Unido, en España y en medio mundo conocido.





BUNBURY: SALOMÉ

Conmoción generalizada con el debut de Bunbury en solitario en 1997 tras el fin de Héroes del Silencio un año antes. Imagen renovada y sonido totalmente diferente. Un cambio audaz para iniciar nueva etapa.





HANSON: MMMBOP

Este trío de hermanos reinó durante 1997 gracias a su pegadizo y luminoso 'MMMBop', uno de esos temas que animan de manera instantánea por su infinito positivismo. El estribillo es saltarín como pocos.





NEK: LAURA NO ESTÁ

El italiano Nek asaltó el mercado español con este gran éxito que ningún otro tema de su extensa discografía ha conseguido igualar. ¿Y quién es Laura? Seguimos sin saberlo veinte años después.





PUFF DADDY: I'LL BE MISSING YOU

Canción en memoria de Notorious B.I.G. que lideró las listas de EEUU, Reino Unido y multitud de países más. Puff Daddy cuenta con la ayuda de Faith Evans y la base de 'Every breath you take' de The Police.





SPICE GIRLS: SPICE UP YOUR LIFE

Fenómeno de fans absoluto, con presencia permanente en prensa, radio y televisión. Tras arrasar en 1996, lanzaron su segundo disco un año después con pelotazos como este.





BACKSTREET BOYS: AS LONG AS YOU LOVE ME

La respuesta 'de chicos' a las Spice Girls llegó desde Estados Unidos con Backstreet Boys, que en 1997 publicaron también su segundo álbum, con piezas tan reconocibles como 'Everybody' y 'As long as you love me'.





ALEJANDRO SANZ: CORAZÓN PARTÍO

El próximo 24 de junio, Alejandro Sanz celebra con un gran concierto en Madrid los veinte años de su disco 'Más'. Su obra más vendida con temas como '¿Y si fuera ella?' o, claro, 'Corazón partío'.





DOVER: DEVIL CAME TO ME

La historia de la música indie española sería bien distinta si Dover no hubiera arrasado a lo bestia con su disco 'Devil came to me' en 1997. De justicia es reconocerlo.





AQUA: BARBIE GIRL

Pildorazo pop desde Dinamarca de la mano del grupo Aqua. 'Barbie girl' vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, siendo número uno en varios países. Un despiporre, vaya.





THE VERVE: BEETERSWEET SIMPHONY

Imposible olvidarse del vídeo de este tema, con Richard Ashcroft andando a su bola por la calle en plan macarra cochándose con todas las personas que se cruzan en su camino mientras canta.





CELINE DION: MY HEART WILL GO ON

Más de 15 millones de copias vendió Celine con la canción principal de la película 'Titanic'. Ganó, además, cuatro premios Grammy y el Oscar a Mejor Canción Original.





NATALIE IMBRUGLIA: TORN

Lo de esta australiana fue llegar y vencer. Su primer disco, 'Left on the middle', contiene este 'Torn' con el que fue número 1 en Bélgica, Dinamarca, Canadá, Suecia y España.





CHUMBAWAMBA: TUBTHUMPING

Diez años tardó este grupo inglés en lograr un éxito a lo grande. Y a conciencia que lo consiguieron con 'Tubthumping', tema estrella del disco 'Tubthumper', que vendió 3 millones de copias solo en EEUU.





SHANIA TWAIN: MAN I FEEL LIKE A WOMAN

El tercer disco de Shania, 'Come on over', ha despachado 40 millones de copias de country-pop-rock para las masas. Buena parte de la culpa la tienen 'That don't impress me much' y 'Man I feel like a woman'.





SMASH MOUTH: WHY CAN'T WE BE FRIENDS?

El tema más recordado de la banda americana Smash Mouth es en realidad una versión del grupo War. A ritmo de ska se preguntan ¿por qué no podemos ser amigos? Pegadiza a rabiar.