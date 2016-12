Los músicos famosos que nos dejaron en 2016

A los aficionados a la música les han sobrado motivos para llorar este año. Y es que 2016 ha sido un año negro para la música, después de que en los últimos 12 meses se hayan ido algunas de las grandes figuras del panorama musical de las últimas décadas. El fallecimiento de George Michael cierra, en este sentido, un año en el que hemos perdido grandes leyendas de la canción como David Bowie, Prince, Leonard Cohen o Juan Gabriel.

El año amaneció con una muy triste noticia, pues David Bowie, una de las figuras más eclécticas y visionarias de la historia del rock, falleció sorpresivamente el 10 de enero en Nueva York a los 69 años.

El autor de canciones memorables "Heroes" o "Starman" ocultó a la opinión pública que padecía cáncer y, poco antes de morir, lanzó el disco "Blackstar", que finalmente será recordado como el epitafio musical de un artista incomparable.

Otro genio que no resistía ninguna comparación y que también nadó en todas las aguas sonoras posibles, Prince, apareció sin vida el 21 de abril en su residencia de Paisley Park en Minesota (Estados Unidos) cuando tenía 57 años.

Referente incuestionable de la música negra y responsable de discos emblemáticos como "Purple Rain" (1984), Prince falleció debido a una sobredosis accidental del potente opiáceo fentanilo (fentanyl).

También se apagó este año la voz grave, poética y seductora del canadiense Leonard Cohen, un faro para toda una generación de cantautores y que murió en Los Ángeles el 7 de noviembre a los 82 años.

El compositor de inolvidables temas como "Suzanne" o "First We Take Manhattan", siguiendo los pasos de Bowie, entregó un último disco semanas antes de morir, titulado "You Want It Darker" y que sonó como un canto de adiós debido a su tono nostálgico y de despedida.

Y por toda América Latina se lloró y rindió un emocionante homenaje a Juan Gabriel, "el divo de Juárez", que murió a los 66 años en la ciudad californiana de Santa Mónica el 28 de agosto.

Un fallo cardiaco acabó con la vida del muy querido y popular cantante de "El Noa Noa" o "Así Fue", que tan sólo dos días antes de fallecer había ofrecido su último concierto en el Fórum de Los Ángeles.

Del rock al rap, pasando por la electrónica, el funk y el country, 2016 ha marcado la despedida de numerosos y respetados artistas de todo tipo.

Este año murió Glenn Frey, guitarrista y cantante de la banda superventas de rock The Eagles, y también falleció Maurice White, fundador y líder del grupo de funk Earth, Wind & Fire.

El carismático pianista Leon Russell, la leyenda del country Merle Haggard, el multinstrumentista Keith Emerson y el cantante Greg Lake (ambos de Emerson, Lake & Palmer) y los guitarristas Paul Kantner (Jefferson Airplane) y Scotty Moore (conocido acompañante de Elvis) también figuran en la extensa lista de bajas musicales de 2016.

Asimismo, los seguidores del soul despidieron al cantante Billy Paul, un maestro del conocido como "sonido Philadelphia", y a la poderosa vocalista Sharon Jones, cabeza visible del "revival" del soul más apasionado en los últimos años.

Natalie Cole, hija de Nat King Cole, y Frank Sinatra Jr., vástago del intérprete de "Fly Me To The Moon", fallecieron en 2016, así como el fundador del legendario sello discográfico Chess, Phil Chess.

Otro gran cerebro oculto detrás de tremendos éxitos musicales fue el productor británico George Martin, considerado el "quinto Beatle" por su vital aportación al fenómeno de los de Liverpool y que murió con 90 años.

También hubo flores y recuerdos para el pionero del punk y la electrónica Alan Vega (Suicide), los raperos Phife Dawg (A Tribe Called Quest) y Shawty Lo, el talento del reggae Prince Buster, el rumbero congolés Papa Wemba, el cantante de country Dan Hicks, el guitarrista de folk Guy Clark, el jazzista Mose Allison y el vocalista Pete Burns (Dead or Alive).

Dos jóvenes artistas relacionados con el concurso "The Voice" fallecieron en trágicas circunstancias.

La estadounidense Christina Grimmie, de 22 años, murió por los disparos de un desconocido durante un concierto en Orlando (Estados Unidos), mientras que el mexicano Alejandro "Jano" Fuentes, de 45 años, perdió la vida en un tiroteo ocurrido en Chicago.

La última 'víctima' de este año negro en la música ha sido George Michael, fallecido este 26 de diciembre a los 53 años. Nacido en Londres como Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.