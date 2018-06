La calle dedicada a la maestra moralejana Justa Freire en Madrid, de nuevo en el aire

La maestra zamorana Justa Freire podría quedarse sin calle propia en Madrid. Un nuevo revés judicial obliga al Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena a reponer la placa dedicada al general Millán Astray, que había sido retirada hace poco más de un mes del callejero madrileño para ser sustituida con el nombre de la ilustre docente, nacida en Moraleja del Vino y represaliada durante la Guerra Civil.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid considera que el cambio de denominación de esta vía, adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento madrileño en julio de 2017 es "disconforme a derecho", entre otros motivos, porque el nombre de la calle procedía de la Plaza de Millán Astray, concedido muchos años antes del comienzo de la Guerra Civil. El magistrado entiende que no puede desprenderse del expediente administrativo de "manera inequívoca" que el fundador de la Legión Española "participara en la sublevación militar, ni tuviera participación alguna en las acciones bélicas durante la Guerra Civil, ni en la represión de la Dictadura", según informan varios medios nacionales, como la Cadena Ser.

Con esta decisión, el juzgado ha estimado el recurso interpuesto por la Plataforma Patriótica Millán Astray que, tras la retirada de la placa dedicada al general a finales del pasado mes de abril, presentó una denuncia policial por entender que el Consistorio había cometido un presunto delito de odio y de prevaricación.

Sin embargo, no todo está perdido para mantener la calle que homenajea a la brillante maestra republicana zamorana, ubicada en el distrito La Latina del centro madrileño. De hecho, el Ayuntamiento de la capital española, a través del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha anunciado no solo su intención de recurrir la sentencia que le obliga a volver a dedicar esta calle a Millán Astray, sino que no realizará un nuevo cambio de placas en dicha vía porque, de momento, mantendrá el nombre de Justa Freire en el callejero de la capital. La actual denominación de la calle que rinde homenaje a la reconocida maestra zamorana también se mantiene en populares buscadores como Google Maps.

Justa Freire, que nació en Moraleja de Vino en 1896, fue expedientada y represaliada durante la dictadura franquista, que la desposeyó de sus títulos y la recluyó en prisión, concretamente en Las Ventas, donde enseñó a cantar, leer y escribir a las famosas "Trece Rosas". Después de la guerra acabó dando clases en el Colegio Británico, donde enseñó a los hijos de los ministros del franquismo.