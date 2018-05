Diputación y Ayuntamiento de Losacino abren un acceso vial de Muga al Castillo de Alba

Las localidades de Muga y El Castillo, ambas pertenecientes al mismo municipio de Losacino de Alba, cuentan ya con un camino rural asfaltado que les comunica entre sí. Hasta ahora, para viajar por carretera, la alternativa de los vecinos de Castillo era salir a la carretera "Fonfría-Carbajales" y desde la Villa retroceder por la ZA-P-1405 de Zamora a Mahide, hasta Muga. Trece kilómetros de rodeo quedan reducidos a tres.

El problema es su peligrosidad manifiesta pues al ser muy estrecho y sinuoso, lleno de curvas y precipicios hacia el embalse del Esla, obliga a limitar la velocidad a sólo 30 kilómetros por hora. El cruce sobre el pantano se hace por un puente de Iberdrola (construido en 1934) por el que a duras penas entra un coche. Se han colocado 762 metros de barreras de seguridad (quitamiedos) y, la verdad, es que falta si que hacen.

La inauguración estuvo presidida por la presidenta de la Diputación Provincial de Zamora Mayte Martín Pozo y el diputado de la Zona de Alba Aurelio Tomás Fernández, junto a la alcaldesa Ana María Barrera.

En noviembre de 2013 la Corporación municipal de Losacino aprobaba el proyecto técnico que, redactado por el ingeniero Jaime Iván Peña Martínez, preveía un presupuesto base de licitación de 190.949,56 euros, un coste que el Consistorio no podía afrontar sólo con fondos propios. En 2017 se firmó un convenio mediante el cual la Diputación de Zamora aportó 170.000 euros y el Ayuntamiento de Losacino 20.940,56 euros. El propio Consistorio albarino fue el encargado de contratar las obras en 186.462,28 euros.

El camino que cruza el antiguo río Aliste (embalse), pasa a tener capa de rodadura de aglomerado que permite el tránsito de vehículos y de personas con garantías. No obstante, la verdad sea dicha, no es una vía acta para cardiacos o personas que sufran vértigos. Un auténtico peligro de noche.

La sección estructural cuenta con un pavimento constituido por una base de 25 centímetros de estabilizado de cemento, más una capa de rodadura de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente (aglomerado).

La vía da acceso a la fortaleza del Condado de Alba de Aliste en El Castillo, uno de los pueblos más despoblados de la Zamora, en 2000 tenía 18 vecinos y hoy quedan 5 (3 hombres y 2 mujeres). Muga llegó a 212 residentes al iniciarse el siglo XXI y hoy cuenta con 151: 80 varones y 71 mujeres. No están mucho mejor las cosas en Vide con 22: once hombres y once mujeres.