El presupuesto del Ayuntamiento de Galende pasa de 3 a 1,6 millones

El voto de calidad del alcalde, José Manuel Prieto, aprobó el presupuesto municipal para 2018, tras el empate de los cuatro votos del grupo socialista y los cuatro votos de los concejales de Ahora Decide, Partido Popular y Grupo no adscrito. Se aprobaron, con mayoría de siete votos y una abstención, el techo de gasto en 642.000 euros y la legalización de las parcelas del Monte Gándara.

El pleno no se pospuso, aunque le grupo Ahora Decide pidió su suspensión, antes de la celebración, por enfermedad de su portavoz. El portavoz del PP, Ángel Vidal, señaló ayer su disconformidad con la aprobación, al no tener los concejales "tiempo suficiente para consultar el presupuesto". El concejal no adscrito, José Sánchez, censuró que "no se han dado cuentas, ni se ha reunido la Comisión de Cuentas en tres años. El presupuesto parte de cifras que desconocemos, además de ser un presupuesto farragoso que no se puede revisar en dos días".

El presupuesto de Galende se reduce drásticamente e un 45,3 % con 1.693.658 euros del ejercicio frente a los 3.099.142 euros de los presupuestos prorrogados desde 2013. El alcalde desmintió que hasta ahora "no se ha estado trabajando sin presupuestos porque se han ido prorrogando debido a la situación en que estaba el Ayuntamiento. Reconozco que lo suyo es que cada año se apruebe un presupuesto". A la confección presupuestaria hay que sumar la liquidación de las anualidades de 2014 a 2017, remitidas al Tribunal de Cuentas.

La deuda viva, es decir los préstamos contraídos, se reducen de un 322% a un 162%. Los pasivos financieros ascienden a 411.023 euros y los gastos financieros (intereses) suman 186.688.

El alcalde subrayó que el presupuesto es de la máxima transparencia "no son estimaciones huecas, es un presupuesto real con los ingresos que hay y lo que se va a gastar. Aquí no está incluido lo que podamos cobrar por las parcelas del Gándara, de los camping que tampoco vamos a ingresar". El único impuesto que se ha puesto al cobro "ha sido la basura de 2013 que no va al Ayuntamiento porque se queda el Consorcio directamente para saldar la deuda. Por el momento no hemos puesto más impuestos al cobro".

El alcalde desglosó algunos de los gastos previstos como los 15.000 euros para el desmonte en la carretera de Ilanes y la construcción de una zona de estacionamiento controlado, además los 70.000 euros de gastos plurianuales para el museo de La Memoria de Ribadelago. Los 43.000 euros de las subvenciones de la Zona de Influencia Socioeconómica del Parque en Vigo. Los planes Provinciales se destinarán a una plaza en Galende y obras de saneamiento en Pedrazales.

En ruegos y preguntas, el concejal Ángel Vidal, pidió la reparación de los puntos de luz en su calle, además de criticar que el alcalde no haya hecho nada en Galende en tres años. De nuevo se vivió el enfrentamiento tenso entre alcalde y concejal del PP, cuando el alcalde le pidió explicaciones de lo que había hecho los 8 años anteriores con la corporación del PP. El concejal del grupo no adscrito intervino para puntualizar el litigio entre el Ayuntamiento con la empresa de suministro y mantenimiento, y que el problema de las farolas afecta a varios vecindarios en todos los anejos. Sánchez interpeló de nuevo por las gestiones para reabrir la farmacia de El Puente y la apertura del camino de Ilanes a Castro, entre otras.

Entre las medidas que anunció la corporación está la licitación del contrato de recogida de basura y la finalización del Inventario de Bienes municipales que estaba sin actualizar desde 2004, además de la interposición de dos demandas por despido improcedente y reclamación de cantidad por parte de una exconcejal que realizó trabajos de limpieza.