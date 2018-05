Consejo contra las garrapatas

La Real Federación Española de Caza, con el apoyo y colaboración del Hospital Universitario La Paz-Carlos III de Madrid, ha editado una guía con diez recomendaciones para evitar los males que pueden originar las garrapatas, que abundan en el campo en esta época del año.

Durante la salida al campo aconseja vestir ropas de colores claros, especialmente los calcetines, eso te facilitará encontrar las garrapatas que se te puedan adherir. Usa siempre ropa con mangas y perneras largas. Comprar repelentes. En ropa usa Permetrina 0,5%, y en las partes expuestas de la piel (cara, cuello y manos) repelentes con DEET >20%-40%. Suelen tener un olor fuerte, que dificulta en ocasiones la actividad cinegética, pero póntelo siempre que puedas. A los cazadores se les aconseja "no tocar ninguna de las piezas abatidas sin utilizar guantes de látex y prendas de manga larga para proceder a su despiece o evisceración".

Al llegar a casa pide "quitarla ropa despacio y no la echarla a lavar directamente, revisar primero todas las prendas en busca de garrapatas que puedan estar adheridas.También revisar el cuerpo minuciosamente, especialmente los pliegues de la piel.

Tras una picadura de garrapata el consejo es que "si te encuentras la garrapata adherida quítatela rápidamente, cuanto más tiempo pase pegada a ti mayor probabilidad de que te pegue cualquier enfermedad. Para ello usa guantes y pinzas y coge la garrapata desde la cabeza, no se te ocurra apretarla, ni reventarla, ni quemarla. Tampoco utilices aceites o ungüentos para que se desprenda". Si no te atreves o no sabes cómo quitar una garrapata, acude al centro de salud más cercano, el personal sanitario te ayudará, y además podrá hacer un seguimiento de tu caso. Si te pica una garrapata o sospechas que te ha podido picar, vigílate. Si en los nueve días posteriores tienes fiebre o manifestaciones hemorrágicas (sangrados, hematomas, sangre en deposiciones) acude con urgencia al médico, podrían ser síntomas de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC).

Lo correcto es consultar "al médico si tienes dolores articulares o lesiones en la piel, que pueden ser manifestaciones de una infección de rickettsia, o de borreliosis o enfermedad de Lyme, la más transmitida por garrapats en Europa".

La Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) es una enfermedad de alta virulencia con alta tasa de mortalidad, pero existe un tratamiento experimental que suele funcionar en fases iniciales de la affección. Las garrapatas que producen FHCC han sido encontradas en cuatro comunidades españolas: Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.