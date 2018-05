La Junta niega el acceso al expediente de la granja de porcino de Pozuelo de Tábara

La Plataforma Pueblos Unidos, creada para protestar contra la implantación de grandes granjas de porcino en la provincia de Zamora, denuncia que el pasado miércoles se presentaron en la Sección de Protección Medioambiental de la Junta de Castilla y León en Zamora "para pedir vista y copia del expediente referente a la explotación porcina de cebo que se pretende construir en Pozuelo de Tábara", ya que se acababa de abrir el plazo de diez días para presentar alegaciones, y que los funcionarios "Nos negaron el acceso al no considerarnos parte afectada". Finalmente, según informan desde dicha plataforma, tras discutir con diversos funcionarios les dijeron que volvieran con el certificado de empadronamiento.

Esto sucedía el pasado miércoles, 9 de mayo, el mismo día en que el delegado territorial y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León escuchaban en Villalpando un aluvión de críticas por permitir la implantación de una explotación similar en Cerecinos de Campos, ante lo cual Alberto Castro se preguntaba "por qué nadie ha presentado alegaciones al proyecto", que obtuvo sin problemas la licencia ambiental "a pesar de tanta protesta verbal". Igualmente, tanto el vicepresidente como el delegado destacaron que "no se puede prohibir un proyecto legal" y prometieron que "la Adminitración vigila porque se cumplan todas las normativas" de sanidad, bienestar animal y medio ambiente en todas las granjas.

Desde la Plataforma Pueblos Unidos consideran que sus miembros, que viven en Pozuelo o localidades cercanas, sí son parte interesada o afectada por la granja "teniendo en cuenta que los purines serán esparcidos en 15 kilómetros a la redonda de la nave, contaminando sin control" -dicen- "los acuíferos, al agua de todos los vecinos de varios municipios".

En cuanto al proyecto de Cerecinos de Campos, esta asociación vecinal insiste en que "no cumple las normas urbanísticas del municipio, incumple las normas subsidiarias, y sin ellas el Ayuntamiento no puede conceder licencia de obra, y como dice el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la Junta debe velar por el cumplimiento del orden urbanístico cuando un ayuntamiento no lo hacen".

Por otro lado, la plataforma critica que el delegado y el vicepresidente "no saben que la empresa ya ha ejecutado parte de la obra, sin licencia, ni autorización ambiental de la Junta". En concreto, la Plataforma Pueblos Unidos apunta a que ya se habría construido "una enorme balsa de purines en la zona de policía, donde se prohíbe esa instalación en la propia declaración de impacto de la Junta".

Por eso, los miembros de la plataforma se preguntan "por quién velan nuestros dirigentes, si por los grandes poderes y empresas o por los habitantes de pueblos y ciudades" y les piden "que no nos vengan a hablar de despoblación a quienes la sufrimos, que nos representen en proyectos que no contaminen ni arruinen más a nuestros pueblos. Que nos respeten".

La asociación organiza el próximo viernes, 18 de mayo, una nueva charla informativa sobre los perjuicios de este modelo de explotaciones ganaderas, en esta ocasión en el edificio de usos múltiples de Camarzana de Tera.