La asociación "Apicultores Libres" se suma a la Federación Provincial

La Asociación Profesional Apicultores Libres Sanabria y Carballeda acordó en su última asamblea general integrarse en la Federación provincial de asociaciones de apicultura que promoverá la Marca de Garantía para la provincia y la marca de Calidad. Unos 60 apicultores asistieron a la reunión celebrada el pasado fin de semana en el Ayuntamiento de Robleda-Cervantes.

El presidente de la Asociación, José Antonio González, analizó la situación del sector para defender los intereses de los apicultores locales frente a los trashumantes que están provocando un grave problema para la continuidad del sector apícola en la comarca. Apicultores Libres Sanabria y Carballeda y la Asociación de Apicultores de los Arribes del Duero presentaron en abril alegaciones a Orden reguladora de la Apicultura para proponer que los asentamientos de menos de 26 colmenas no guarden distancias, se evita así que los apicultores residentes no sean desplazados de su lugar de residencia para ejercer esta actividad. Las dos asociaciones abogan por que la orden sirva para evitar la despoblación en el medio rural y no fomentar explotadores ocasionales de los recursos.

Han alegado que se reconozca en la orden la figura del apicultor local, vecino y residente del municipio donde ejerce la apicultura o en municipios del ámbito comarcal, y con prioridad en la solicitud de asentamientos nuevos, frente a los apicultores trashumantes. En sus propuestas piden tratamiento especial en las distancias para los asentamientos locales. Las asociaciones de Sanabria y Arribes apuntan a problemas por el volumen de colmenas trashumantes y poblaciones muy superiores que sí ocasionan problemas a los vecinos. Reclaman un código de explotación apícola único para toda la Comunidad y que se revise el régimen de sanciones y que se controle el cumplimiento de la Orden. Para los apicultores trashumantes resulta más barato pagar sanciones que cumplir la normativa, en perjuicio de los residentes.

Mesa sectorial

Por último se pide una revisión y simplificar los trámites para el traslado de colmenas dentro de la propia comarca, ya que estos traslados son entre municipios contiguos de distancias cortas, entre 40 ó 50 kilómetros.

González detalló también el desarrollo de la reunión de la Mesa sectorial, celebrada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que convocó a las tres organizaciones agrarias, representantes de las cooperativas y de la Federación de Asociaciones de Apicultura. Los representantes de las OPAs abandonaron la sesión en desacuerdo con la presencia de la Federación de Asociaciones por su defensa de los apicultores locales. González apuntó que las tres organizaciones agrarias defienden a nivel nacional los intereses de los apicultores trashumantes, en perjuicio de los locales.

En esa reunión se abordó la situación del mercado apícola que se enfrenta a importaciones más baratas, que han descendido un 7% en su precio y procedentes de China (1,50 euros el kilo), Ucrania y Rumanía. El mayor precio de la miel se alcanzó en agosto del pasado año a 3,50 euros el kilo. Los técnicos trataron temas como el etiquetado, polinizadores y barbechos polinizadores.

La modificación del Decreto de Ordenación de Explotaciones va para largo por la falta de consenso y acuerdo de OPAS y Asociaciones. González recalcó su rechazo a la postura de las OPAS que defienden que los apicultores trashumantes y profesionales tengan prioridad sobre los apicultores locales y estantes, y que choca con los intereses de los Ayuntamientos que quieren mantener la población. Por parte de la Federación de Asociaciones el problema es que el único objetivo es incrementar el censo de colmenas por interés de las OPAs.

La asociación aportó además las ventajas del seguro de las colmenas, un euro por colmena, contratado para sus asociados que cubre todas las contingencias, frente a otras propuestas que no contemplan una cobertura total. El presidente informó también de la adquisición conjunta de los tratamientos para cada colmena, a 1,80 euros, con principio activo de Amitraz que abarata la compra para los asociados.