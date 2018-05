Un particular reclama al Ayuntamiento el pago de la finca ocupada por la depuradora de Galende

Juan Manuel Carbajo presentó, el 23 de octubre del pasado año, una reclamación al Ayuntamiento de Galende donde exponía que a Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se encuentra construida en una parcela de terreno que no es de titularidad pública. El propietario aportaba además los datos de localización en Prado Molino y concretaba el paraje en la Llarata de Allargo, con la superficie de 351 metros cuadrados, además de los linderos.

La finca fue adquirida en 2016 al anterior propietario fruto de la herencia de sus padres, que acredita mediante la escritura ante notario del reparto de las propiedades entre los descendientes en 1978. El heredero de esta finca ha estado casi 40 años fuera del pueblo, como señala Carbajo, de ahí que desconociera que su parcela estuviera ocupada. Esta ocupación se prolonga desde hace más de 20 años, tras la ejecución de las obras de saneamiento integral.

Confianza en un acuerdo

Su escrito se acompañaba de una declaración de los testigos que ratificaron la compraventa entre particulares, el plano Catastral y la relación de fincas, en la que figura la parcela en cuestión. De los 421 metros de la finca, la EDAR ocupó 70 metros cuadrados.

Como la obra de la EDAR está ejecutada desde 1996, Juan Manuel Carbajo se avenía a vender la finca a un precio acordado entre las partes. La sorpresa del propietario fue no obtener una respuesta del Ayuntamiento y enterarse de que su reclamación fue llevada al último pleno del mes de abril y rechazada la propuesta. Los datos que se aportaron se remiten a la compra de una finca de 800 metros cuadrados por algo más de 3.000 euros a dos personas que, al parecer, no eran los titulares de la propiedad. La pasada semana, el afectado pudo consultar la documentación disponible en el Ayuntamiento, donde constan dos hijuelas, una de ellas no corresponde a la finca, y la copia del cheque que se entregó a los vendedores.

Tras revisar los datos, el reclamante tiene toda la seguridad de que no se compró la finca a la titular de la misma. De hecho, tras comprar varias fincas (el capital total) al heredero de la parcela realizó los trámites de liquidación y el cambio de titularidad en el Castastro. La pasada semana, todavía confiaba en poder llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, aunque no le duele en prendas emprender la vía contencioso administrativa y cuestionar el modo de actuar de una administración pública que no verificó todos los datos de la finca, empezando por el titular.