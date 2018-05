"Los municipios se tendrán que unir para dar los servicios que les exige la ley"

De Santiago-Juárez defendió el proyecto de ley de Ordenación del Territorio, que prevé que los ayuntamientos cedan una buena parte de sus competencias a las mancomunidades, algo que en opinión del vicepresidente de la Junta de Castilla y León "tiene mucho que ver con la despoblación" porque para mantener los servicios básicos en el medio rural "los ayuntamientos pequeños se tendrán que mancomunar o no podrán ofrecer todos los que les exigen las leyes, a no ser que solo querramos el ayuntamiento para sacar a la Virgen en procesión". Entre las competencias municipales están la recogida de basuras o los informes técnicos y jurídicos de licencias. Respecto a la fórmula "es lo mismo llamarlo mancomunidad o llamarlo comarca, el caso es que funcione" y lamentó que la única comarca constituida en Castilla y León hace 26 años, El Bierzo, no disponga de esas competencias porque ningún Ayuntamiento las ha querido ceder.