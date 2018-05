Devoción bajo el sol

Las buenas temperaturas, con máximas de hasta 25 grados, animaron ayer a numerosos fieles a acompañar a la Virgen del Rosario en la tradicional romería del Cristo de Morales. Los cielos despejados y soleados a primera hora de la mañana permitieron disfrutar de la procesión que recorrió la distancia que separa el templo de la localidad moralina, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y la ermita del Cristo de Morales, donde todo se encontraba listo para celebrar la jornada festiva.

El desfile llegó puntual a la ermita sobre las once de la mañana al ritmo marcado por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de Morales del Vino. El momento más destacado fue el descenso de la imagen gracias a la pericia de los cargadores para que pudiera acceder a la ermita, abarrotada para asistir a la misa que se ofició a las doce del mediodía. Al término de la misma, una charanga fue la encargada de animar el ambiente festivo, que continuó a lo largo de la jornada en la pradera anexa al templo y en los numerosos puestos instalados.

El alcalde de Morales del Vino, Miguel Ángel Piorno Brioso, aprovechó la oportunidad para volver a transmitir la reivindicación histórica del municipio para que esta jornada romera, que cada año se celebra el 9 de mayo, vuelva a ser considerada festiva. "No tiene sentido que una romería compartida entre Zamora y Morales no sea festiva", recalca el regidor municipal. De hecho, "al ser jornada laborable, los actos religiosos que son por la mañana, son los que más notan la menor afluencia de gente porque luego, por la tarde, cuando la gente sale de trabajar viene a las casetas", precisa Piorno.

Unas palabras a las que se suma el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Morales, Daniel de Mena, quien sostiene que "no sólo es el Cristo de Morales porque es el patrón de toda la comarca y de Zamora capital y es una pena que no sea festivo porque es una romería que cuenta con muchos devotos". Esta jornada dejó de ser no laborable hace cerca de 20 años, ya que antes se alternaba esta festividad en el calendario con la romería de La Hiniesta.

En cuanto a la participación de este año, De Mena destaca que "después de tres años de mal tiempo, esta vez nos ha hecho bueno y eso ha animado a mucha más gente a sumarse a la propia procesión, por lo que podemos decir que la Virgen del Rosario ha venido muy bien acompañada". La cita contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellos, varios representantes del Ayuntamiento de Zamora, de partidos de la oposición como PP y Ciudadanos, a los que se sumó la jefa de Industria, Leticia García Sánchez, en representación de la Junta de Castilla y León, o el diputado nacional del PP, José María Barrios, exalcalde de Morales del Vino, así como de numerosos alcaldes de la comarca.

Como manda la tradición, la imagen de la Virgen del Rosario regresó en procesión a la iglesia de Morales del Vino a las nueve de la noche.