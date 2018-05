La Junta garantizará la atención sanitaria en Galende con médicos de área

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, se dirigió ayer al alcalde de Galende y a los ciudadanos del municipio para señalar que "la Junta garantiza la atención sanitaria. Lo que no podemos garantizar, porque es un derecho del trabajador, es la adhesión de un médico con nombre y apellidos". El delegado ahondó en la situación del médico que se ha acogido a su derecho a un traslado fuera de la Comunidad. Castro garantizó que cada día que corresponda pasar visita médica "habrá un médico preparado, cualificado y con la máxima atención".

El delegado apuntó las circunstancias puntuales en Sanabria, situaciones normales de enfermedad de un médico o un concurso de traslados o un cambio de ubicación del lugar de trabajo que "lo elevamos a grado de gran problema, y ya no digamos para intentar sacar un aprovechamiento político. Eso no puede ser".

La Junta tiene previsto buscar un médico para trasladarlo lo antes posible a Galende y cubrir las bajas del médico de área, que no tenía zona adscrita, además de otro médico que va a concursar en próximas fechas. Por el momento no hay médico fijo y, según Castro, "estamos esperando que se incorporen profesionales en el último concurso, que puede ser de aquí a finales de mayo". Aunque no hay médico definitivo que trasladar al entorno de Galende "existen médicos de área suficientes como para que vayan a Galende o a cualquier otro municipio. Incidencias tenemos todos los días".

Castro desmintió las acusaciones de que los médicos no van, sino que el médico va, aunque el que había ha concursado un traslado. Reiteró que está garantizada la atención sanitaria hasta que haya un médico fijo en el concurso de tralado.