Los ladrones irrumpen en los ayuntamientos de San Cebrián y Moreruela de los Infanzones

Foto M. C.

Puerta forzada en un despacho municipal de Moreruela. Foto M. C.

Una banda de ladrones ha asaltado varias casas consistoriales e iglesias de distintos pueblos de la Tierra del Pan como San Cebrián de Castro, Piedrahíta de Castro, Moreruela de los Infanzones o Molacillos causando destrozos más caros que los botines conseguidos.

Los robos se han ido descubriendo a lo largo de los tres últimos días, por lo que se cree que actuaron en la madrugada del lunes, pasando por todos los pueblos a lo largo de una misma noche y dejando a su paso un rosario de cerraduras rotas sin que los vecinos de las distintas localidades oyeran nada en el momento en que cometieron los robos.

Así sucedió en Moreruela de los Infanzones, donde los amigos de lo ajeno forzaron la entrada al Consistorio y tres puertas más de acceso a distintos despachos en los que se dedicaron a revolver todos los cajones o armarios, probablemente buscando un dinero que no encontraron. Fue la secretaria municipal la primera en descubrir lo que parecía la escena de un crimen que pronto sería denunciado a la Guardia Civil. Aunque no han echado nada en falta, según explica la alcaldesa, Manuela Crespo, los ladrones "sí han causado importantes daños materiales al destrozar un total de cuatro cerraduras".

Una fechoría similar cometieron en la vecina localidad de San Cebrián de Castro, donde después del fin de semana largo encontraron el Ayuntamiento lleno de papeles y los cajones abiertos. Según explicó a este diario el regidor, Javier Aguado, se sospecha que accedieron al Consistorio por la puerta principal y, a pesar del desorden que causaron, no encontraron nada de dinero y tampoco se llevaron los ordenadores ni otros objetos. En este pueblo los ladrones también trataron de forzar la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción donde dejaron algunos signos de violencia, aunque no consiguieron abrirla.

En cuanto a la parroquia de Moreruela, dedicada a san Pedro, no se han observado signos que indiquen que aquí también trataran de perpetrar un robo, probablemente porque el pequeño templo situado en un extremo del pueblo no es visible desde la carretera y quizás los ladrones no conocían bien la zona.

En cambio, sí lograron entrar en la iglesia de Molacillos. Aquí los ladrones lograron abrir las puertas sin romper la cerradura, "creemos que se valieron de palancas", especula el alcalde, José Carlos Reguilón. De este singular templo de estilo barroco levantino dedicado a san Martín de Tours los amigos de lo ajeno se llevaron una pequeña cantidad de dinero, lo aportado por los feligreses al cepillo en la última semana. El Ayuntamiento reparó el martes la puerta sin coste para las arcas municipales ni para la Diócesis de Zamora.

Por último, los amigos de lo ajeno repitieron la operación en Piedrahíta de Castro.

Aunque la Guardia Civil detuvo en León a principios de este mes a dos personas acusadas de robar en 26 iglesias, parece que hay más de una banda dedicada a ese mismo oficio y ya han pasado impunemente por decenas de templos de la provincia de Zamora.