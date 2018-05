"Argusino es más pueblo que muchos de los que existen físicamente"

Cerca de medio centenar de testimonios y abundante material recopilado a lo largo del último año han permitido armar "La entraña desnuda", un documental sobre Argusino, el pueblo que, gracias al empeño de los argusinejos, ha emergido de las aguas del olvido para transformarse en un pueblo vivo. Ese sentimiento ha guiado el trabajo de Belén Rodríguez, directora y guionista del documental, que cuenta con la colaboración técnica de Roberto Vicente e Irene Martínez, y de Manuel Martín ayudando en la recopilación de material durante los talleres de dinamización. El día 5 de mayo se estrena en Villar del Buey.

-¿Qué ha llevado a una salmantina a elaborar este trabajo del desaparecido Argusino?

-Durante mi trabajo como técnico de desarrollo rural por pueblos de Salamanca, los avatares de la vida me llevaron Argusino. En Solano, Moleras y la zona Almendra me empezaron a hablar de un pueblo desaparecido. Grabamos algunos testimonios que presentamos a la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca. Con todo ese material contacté con la asociación Argusino Vive y empezamos a colaborar.

-¿Los talleres en los que ha trabajado han sido una buena base para este trabajo?

-Desde luego y este documental tiene mucho valor por sí mismo porque se basa en materiales de los distintos talleres que con mi compañero Manuel Martín hemos ido recogiendo y ensamblado hasta darle un sentido. Es un documental muy emotivo, con vistas de dron, bloques de emigración dedicados a gente que ha colaborado desde Argentina. En definitiva, historias de vida.

-A lo largo del último año se han sucedido actividades y también otro audiovisual, pareciera que ya no quedara mucho más que contar de Argusino. ¿Qué singulariza a este trabajo?

-Creo sobre todo que tiene que ser un recuerdo para sus mayores porque por desgracia es lo que va faltando. De hecho tenemos tres "in memoriam" de tres personas que han participado y ya han fallecido. Es un recuerdo de vida, un recuerdo de Argusino que ha tenido la "delicadeza" de mostrarnos sus ruinas coincidiendo con los cincuenta años de su desaparición. Queríamos mostrar de forma muy emotiva pequeñas historias donde los argusinejos hablan absolutamente de todo. Son cerca de cincuenta testimonios que conforman un todo. Hay un hilo narrativo, una argumentación, una fotografía, unas vistas de dron fantásticas. Todo es emotividad, es sentimiento, sin ningún otro matiz.

-La historia y el argumentario de las personas tienen fuerza por sí mismos.

-Efectivamente, ver a una o persona, que se quedó huérfana, en la tumba de su madre contándonos y en un momento dado ya no podía ni hablar. Muchísimas personas se quedaban sin voz de la emoción.

-A pesar de los 50 años que han pasado los sentimientos siguen a flor de piel.

-Sí, porque ellos tienen la sensación, que a la vez es una realidad, de que han estado en silencio cincuenta años. Tenían ganas de nombrar a su pueblo, pero no se atrevían. "Argusino Vive" ha despertado la apetencia y a la vez ha ayudado a quitar ese miedo, a intentar sobreponerse de esa rémora y esa nostalgia. El que esas personas hayan podido expresarse me parece lo más valioso del documental.

-Eso responde en cierto modo al título elegido para el documental: "La entraña desnuda".

-Me pareció apropiado porque es el sentimiento puro, desnudo, de las personas. La entraña, la esencia, el corazón de Sayago reflejado en estos habitantes. Y cada uno te cuenta sus recuerdos. Desde Brasil, Argentina, Cataluña, Madrid, Zamora, Salamanca... A mi me parecía un título muy poético y yo quería que fuera un documental un poco poetizado, espiritual. El titular de "La entraña desnuda" me parecía que de alguna forma reflejaba el contenido del documental.

-La imagen también aporta fuerza, con las ruinas del pueblo emergiendo, esos planos a vista de dron o el croquis de lo que fue Argusino.

-El 12 de agosto propusimos la actividad "Argusino en Blanco", con los dibujos de los barrios que tuvo en su momento y se ve cómo se van llenando con cada uno en su calle o las barcas con los topónimos, evocando recuerdos. En el programa del 50 aniversario se han organizado actividades muy originales y muy creativas para darle valor a aquello que estaba enterrado. Este documental han sido participativo desde el primer momento, y el resultado es un conglomerado brutal de sentimientos.

-Por qué un despoblado llama tanto la atención a los creadores.

-A mi me preocupa muchísimo cómo se está quedando Castilla, muchas personas se están haciendo mayores. Dentro de unos años los pueblos se acaban y como no recojamos esa memoria de las personas, la historia desaparecerá con ellos. Es surrealista que un pueblo que no existe físicamente tenga más conciencia de pueblo que muchos que aún perviven y van a desaparecer en diez o quince años. El caso de Argusino me parece un ejemplo a seguir en ese aspecto. Es decir, han formado un pueblo desde el corazón y desde el sentimiento. Simplemente reuniéndose en una comida, compartiendo y abrazándose en un acto, una misa o una actividad. Es ese sentimiento del pueblo, pero desde la misma entraña, desde la persona y sin que exista físicamente. Argusino es más pueblo que muchos que existen físicamente.

-Puede que el empeño de sus gentes y la rebeldía por la forma de arrebatarles lo que era suyo haya influido.

-Es verdad que Argusino no existe como tal, pero ya es un pueblo de la memoria de su gente, que es lo más importante.

-Incluso desde miles de kilómetros han mostrado su testimonio argusinejos de la diáspora ¿Cómo ha sido ese trabajo?

-A través de videoconferencias y grabaciones, hemos tenido una colaboración fantástica con gente desde Argentina o Suiza. En ningún momento yo he participado en los textos que han expuesto, es lo que han querido reflejar, yo solamente les he dado unas pautas. La imagen del documental es bonita, pero si por algo destaca "La entraña desnuda" es por los textos, tiene unas narraciones fantásticas hechas por las personas, con su sentimiento y con lo que ellos en ese momento pueden declamar.

-¿Qué quiere que aporte ese documental?

-Que la gente, de alguna forma, pueda tomar conciencia, y la labor que ha desarrollado "Argusino Vive" no se pierda en los tiempos, no se quede en actos aislados sino que creen un verdadero sentimiento. Que perdure la labor que han hecho sus descendientes y eso se prolongue en el tiempo. Tratamos de despertar aún más ese sentimiento de los hijos y descendientes de Argusino.

-Llama la atención la implicación de las nuevas generaciones en este resurgimiento de la memoria de Argusino.

-Lo bueno de "Argusino Vive" es que ha sido una idea de sus descendientes. Son los hijos y nietos quienes están reclamando que sus padres puedan recuperar aquello. Este documental es un homenaje a sus mayores y a su memoria. Sobre todo el homenajeado es Argusino, independientemente de piedras, de monumentos o de restos. El protagonista es el verdadero espíritu de este pueblo y el documental quiero que sea un recuerdo. Ha habido personas que han muerto mientras grabábamos y para sus hijos será brutal cuando vean este trabajo.

-¿Con todo el material que han recopilado habrá nuevos proyectos ?

-Tenemos más de ochenta horas de grabación, muchas veces en condiciones extremas y hemos hecho una labor de edición muy dura. El resultado es muy entrañable, con 53 minutos de documental y un pequeño milimetraje de Argusino al descubierto con todas las actividades que ha realizado la gente externa que ha colaborado, un recuerdo fotográfico y musical. Y sí, la cantidad de material que se ha reunido puede permitirnos seguir haciendo más cosas.