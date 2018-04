Cobreros pide liquidar la Mancomunidad "Lago de Sanabria", que lleva varios años inoperativa

La liquidación de la fracasada mancomunidad "Lago de Sanabria" se convirtió en el principal tema de interés en la sesión plenaria de Cobreros, tras reconocer el alcalde del municipio Ángel López Amigo que la mancomunidad está extinguida pero sin liquidar desde hace al menos cuatro años. El portavoz de APIC, Pedro Fernández San Román, abrió el debate para proponer, bien como moción o bien como ruego, un pleno extraordinario en el que debatir la situación de la mancomunidad. Precisó que la Mancomunidad "no está realmente extinguida porque no está liquidada" y estableció que hay responsabilidades además de unos gastos por el depósito de diversa maquinaria en un almacén particular. Entre la maquinaria que está en desuso y posiblemente inutilizable se cuenta un tractor, un camión de basura y una retroexcavadora.

El alcalde y el técnico de la corporación puntualizaron que en los dos últimos años se han enviado escritos a la mancomunidad para que proceda a la liquidación. Fernández pidió que se tomen las medidas que sean necesarias, incluida la vía legal. En este sentido apuntó la responsabilidad de la Diputación Provincial porque "aunque las mancomunidades sean autónomas, la Diputación tiene una responsabilidad de asesoría". Se da la paradoja de que el Ayuntamiento de Cobreros presentó su solicitud al Consorcio de Recogida de Residuos de la Diputación, donde figura la mancomunidad "Lago de Sanabria" como extinta. De hecho el servicio de recogida de basuras, además de incrementarse este año de 30 a 50 euros, lo gestiona el Ayuntamiento. Fernández afirmó que el Ayuntamiento de Galende ganó un recurso a la Mancomunidad, presidida por el Ayuntamiento de Requejo, para liquidar la entidad.

El Partido Popular propuso un informe municipal sobre la situación de la mancomunidad.

El Pleno rechazó la práctica totalidad del recurso de alzada presentado por la eléctrica Fenosa contra la tasa de Ocupación y Uso Privativo de suelo público, que asciende a 70.000 euros. Solo se ha admitido remitir la liquidación y el inventario de los bienes públicos de valor catastral rústico ocupados por la eléctrica. En el periodo de exposición pública del padrón "no vino nadie", según el secretario. Precisamente el fedatario de la Corporación aportó los datos del expediente del nombramiento y renuncia de la secretaria municipal que no llegó a incorporarse al Ayuntamiento. De acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, y ante la controversia por el no cese de los secretarios interinos en estos casos, se ratifica en su plaza al no entenderse que haya un cese del funcionario interino.

En ruegos y preguntas, el grupo de APIC, informó de vertidos de aguas fecales a la carretera de Santa Colomba de Sanabria y de la disponibilidad de un camión Cisterna de la Diputación para efectuar las limpiezas de las fosas. Preguntó, también, por la ordenanza o acuerdo que regule la aportación económica a los viajes que anualmente organiza la alcaldía. Los caminos de servicios adyacentes a la autovía A-52. La concejal popular, Josefa Chimeno, aportó documentación sobre una ocupación de suelo público en Terroso y pidió la intervención municipal contra el alcalde pedáneo que ha realizado sucesivos cerramientos en vía pública que impide el acceso a fincas privadas. Señaló además el cierre del camino de Cubello por la caída de piedras de grandes dimensiones. El alcalde informó que se pondrá en contacto con Medio Ambiente para ver "si lo limpian ello o nosotros".