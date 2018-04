La inoperatividad de la plataforma impidió permisos de pesca el día de Comunidad

Los pescadores locales que quisieron pescar el 23 de abril, festivo en la Comunidad, no pudieron solicitar ninguno de los 86 permisos disponibles en el Area de Regulación Especial del embalse de Cernadilla. El teléfono de información 012 también estaba de fiesta.

El presidente de la asociación de pescadores Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, recalcó que los aficionados ese día no pudieron solicitar permiso ni por teléfono ni por la plataforma informática. "Ya lo hemos dicho, la plataforma es un error y no funciona. Lo lógico sería establecer las normas y cupos y permitir que los pescadores puedan ir a pescar en los día habilitados sin necesidad de tener que pedir el permiso".

Pescadores asociados y no asociados que no pudieron sacar el permiso y trataron de tramitarlo a través de la asociación tampoco pudieron porque "la plataforma no se lo permitía a nadie ese día". Los pescadores que no hubieran sacado el permiso por anticipado se quedaron sin la posibilidad de aprovechar un día hábil de pesca festivo y que suele atraer a niños y mayores a las orillas de los ríos.

A modo informativo y para evitar sanciones, Mateos señala que en ARE de Cernadilla está prohibido pescar a 15 metros por encima de la escala de peces y a 15 metros agua abajo.