Asovino participa en un proyecto europeo de mejora de la productividad ganadera

Lograr una reproducción y gestión eficiente, y la reducción de la mortalidad de los corderos para mejorar la productividad es el objetivo del Proyecto Sheepnet (Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking) en el que colabora la cooperativa zamorana Asovino, que ayer organizó una reunión nacional en la que se han analizado los pasos dados hasta el momento.

En el encuentro, celebrado en Coreses, se prestó especial dedicación a la Reunión Transnacional del 2017 que tuvo lugar en Rumania en la cual también participó Asovino con ganaderos de la cooperativa y de otros puntos de España, veterinarios, técnicos e investigadores. El proyecto busca seleccionar los posibles métodos o medidas para mejorar los factores que intervienen en la productividad de las ovejas.

El Proyecto SheepNet es una red financiada por la Unión Europea que involucra a socios de los seis principales países productores de ovino de la UE (UK, España, Rumanía, Italia, Francia e Irlanda) y Turquía, con la inclusión más reciente de Hungría y está abierta a todos los productores de ovinos de los países de la UE.

Como se ha informado desde Asovino, el proyecto pretende "el establecimiento de un intercambio duradero de conocimiento científico y práctico entre investigadores, ganaderos y asesores o consultores de las explotaciones en toda Europa con el fin de mejorar la productividad de las ovejas.

Los objetivos pasan por producir un conjunto información científica, técnica y práctica a través de un enfoque combinado de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Otra idea es fomentar el intercambio de conocimiento entre investigadores, ganaderos y asesores, y ponerlo en valor a través de talleres; así como desarrollar material de apoyo para la comunicación y el aprendizaje, de fácil comprensión, herramientas basadas en la web, y una plataforma interactiva, diseñadas para ayudar a científicos, ganaderos y asesores o consultores.

Para ello, el proyecto SheepNet se organiza en torno a cinco pasos "con el objetivo de definir a nivel de cada país las principales necesidades relacionadas con la mejora de la reproducción ovina, así como la identificación de las posibles soluciones y la mejora del proceso de difusión y transferencia".