Gallegos del Río se queda durante varios días sin cobertura telefónica

Vecinos del municipio de Gallegos del Río (Domez, Valer de Aliste, Flores, Tolilla, Puercas, Lober) denuncian continuas deficiencias a lo largo de la pasada semana en varios de los pueblos al caerse el servicio de telefonía fija, telefonía móvil e internet. Se da la circunstancia que más del 90% de los residentes son personas de avanzada edad que se han visto privadas durante el día y durante la noche del único método que tienen para, en caso de necesitarlo, poder llamar a Emergencias 112 o al Centro de Salud de Alcañices.

Los jubilados son unánimes: "Hemos pasado de tener un buen servicio de telefonía fija durante años a los continuos cortes, vamos de mal en peor y algún día va a ocurrir una desgracia, porque si te pones enfermo y estás solo en casa no puedes avisar a nadie, ni a los hijos ni al médico". La práctica totalidad de los mayores tienen a los hijos y nietos lejos del pueblo, y el teléfono permite llamarles cada tarde o por la noche para interesarse por ellos, el problema es la deficiente cobertura.

Los vecinos acusan a la alcaldesa, Consuelo Gabella, de pasividad: "Pasa de todo, no se preocupa de nada o sólo de lo que a ella le interesa y no da la cara. No tenemos a nadie que nos defienda y el Ayuntamiento está para eso, mejorar la calidad de vida de sus vecinos".