Transparencia admite quejas contra la Alcaldía de Cobreros por negar información

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León estima por unanimidad tres reclamaciones presentadas por un vecino de Santa Colomba de Sanabria, Alejandro Fernández García, contra el Ayuntamiento de Cobreros por denegar tres solicitudes de información pública.

Fernández presentó tres solicitudes de información a su administración municipal, entre enero y julio de 2017, dos relativas a la forma de cesión de uso de locales públicos, y una para solicitar copia del último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento.

En el mes de enero, transcurridos más de seis meses sin recibir contestación, este vecino presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia aportando los recibos de solicitud de información. Las reclamaciones ante el Comisionado son potestativas y previas a la vía contencioso administrativa, y es sustitutiva de los recursos administrativos.

El Comisionado solicitó al Ayuntamiento un informe por cada solicitud presentada, informes que remitió el 13 de marzo de 2018. Respecto a la cesión de uso de locales públicos afirmaba que no existía la información requerida. En el caso del presupuesto señalaba que estuvo expuesto al público durante el plazo legalmente establecido y que el reclamante no había mostrado ningún interés en su momento en su estudio o consulta.

Recalcar que en los tres informes firmados por el alcalde del Ayuntamiento de Cobreros se afirma que "vista la cantidad de escritos presentados por el reclamante, parece deducirse, más que una voluntad de acceso a la información, una voluntad de paralizar la actividad contestando a todos sus escritos".

El Comisionado entra a valorar estas afirmaciones, bastante habituales en las contestaciones de la administración local, y concluye que es "indudable" que las solicitudes de información presentadas por Alejandro Fernández no pueden ser calificadas, ni de complejas, ni voluminosas ni abusivas. La resolución explica minuciosamente el concepto de "carácter abusivo" que no depende del número de solicitudes presentadas sino de que el ejercicio de un derecho sea abusivo cualitativamente.

Además de que no es admisible tachar de abusivo presentar tres solicitudes en meses, lo más llamativo es que, en dos de ellas, el Ayuntamiento contesta que no consta la información solicitada. La tercera es simplemente una copia de un presupuesto. Con estas acciones es difícil obstaculizar el funcionamiento de un ayuntamiento.

El Comisionado resuelve estimar las tres reclamaciones, y obliga al Ayuntamiento de Cobreros a remitir a Alejandro Fernández por correo electrónico la copia del presupuesto y las resoluciones sobre las solicitudes presentadas.

En Sanabria y Carballeda, recalca el afectado, "estamos acostumbrados a que los alcaldes tomen decisiones a su antojo, pero es importante que la gente sepa que los alcaldes no son omnipotentes, que están sometidos a la ley, y que cuando lo hacen mal hay mecanismos gratuitos que les obligan a cumplir la ley. Todos los vecinos tenemos derecho a la información pública como puede ser el presupuesto de nuestro ayuntamiento, y el alcalde nos lo tiene que dar, y si no nos contesta, se puede reclamar, además el Tribunal Constitucional establece que estas reclamaciones no están sometidas a ningún plazo".